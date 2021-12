Chinesa Lifan lança sedã 530 no mercado brasileiro

Com preço de R$ 38.990 na versão de entrada 1.5L e R$ 40.990, na top de linha 1.5l Talent, já está na lojas, com vendas a partir de hoje, o sedã 530, novo lançamento da montadora chinesa Lifan. Oficialmente há dois anos no Brasil, esse é o terceiro veículo da empresa no País, que conta ainda com O SUV X-60 e a pickup Foison.

O carro foi apresentado na manhã desta quarta-feira em evento na cidade de Campinas (SP) e chega para brigar com o Chery Celer, Jac J3 Turin, Renault Logan e o Toyota Etios Sedã, além do Volkswagen Voyage, GM Prisma, Hyundai HB20s e o líder da categoria, o Fiat Grand Siena. A ideia da Lifan é vender mil unidades do novo 530 até dezembro e, em 2015, o plano prevê alcançar 4 mil unidades. "A meta é que o 530 nos ajude a dobrar nossas vendas no Brasil", disse Jair Leite de Oliveira, diretor comercial da Lifan Motors do Brasil.

O 530 foi apresentado pela primeira vez oficialmente no Salão de Beijing, em abril de 2013. É desenvolvido sobre uma nova plataforma e é o segundo veículo global da marca (o primeiro é o SUV X60). Completo, vem de série com ar condicionado, direção eletroassistida, Vidros com acionamento elétrico nas quatro portas, retrovisores com acionamento elétrico, travas elétrias, chave canivete, ajuste elétrico de altura dos faróis com 3 posições, computador de bordo com mostrador no painel de instrumentos, banco traseiro reclinável e bi-partido (1/3 e 2/3), descansa-braço dianteiro central, airbag duplo, freios ABS com EBD, sensor de estacionamento, rodas de alumínio aro 15", CD Player / Rádio AM/FM e MP3, entre outros.

O motor é 1.5 VVT a gasolina (ainda não tem flex) que gera 103 cv. Sai nas cores preta, prata, vermelha, branca e azul. A diferença entre as duas versões L e L Talnt é o sistema multimídia com GPS e câmera de ré. Na versão top ainda é possível adicionar o pacote Hyperpack que inclui bancos em couro e DRL (Daytime Running Light) ao preço de R$1.500.

adblock ativo