China valoriza carros no Salão de Xangai

Os olhos do mundo automotivo estão voltados para a China. O Salão de Xangai abriu as portas hoje, 22, para receber o público com mais de uma centena de lançamentos mundiais. No evento que vai até o dia 27, as montadoras se mostraram confiantes no potencial do maior mercado automobilístico do mundo. A feira reune 1.500 montadoras e fabricantes de peças e espera receber cerca de 600 mil visitantes.

Entre os destaques apresentados estava o Ford Taurus. Totalmente renovado, o carro ficou com cara de Fusion e foi intitulado pela marca como "novo sedã premium para a China". Assim, a Ford equipou o modelo com itens de luxo como bancos traseiros com ajuste eletrônico e massagem. Além disso, o modelo tem faróis de LEDs, e rodas de aro 19. Sob o capô, o propulsor V6 biturbo de 2.7 litros.

Porém, assim como o Brasil, a China também vive a febre dos SUVs, e traz na 16ª edição da feira a tendência dos utilitários de todos os tipos e tamanhos, e para todos os gostos. A Lifan, por exemplo, aproveitou o salão para exibir seu conceito utilitário. O X70 é apenas uma prévia da versão de produção de um novo SUV médio, que se encaixará no espaço que faltava entre o X60 e o X80 no portfólio da marca. Com previsão de chegada para o primeiro semestre de 2016, o modelo será oferecido com duas opções de motor, um turbo a gasolina de 1.8 litro e outro 2.0 litros com sistema de tração integral permanente (AWD). No salão a marca não foram revelou detalhes técnicos do modelo, mas adiantou que o preço inicial sugerido é de US$ 22.500 (cerca de R$ 69 mil).

