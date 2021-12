China ainda é líder de vendas de carros; Brasil segue em 4º

A empresa de consultoria Jato Dynamics do Brasil divulgou o desempenho global do setor automotivo em 2012. De acordo com os dados da empresa, o ranking dos sete maiores mercados continua o mesmo, encabeçado pela China. O país é o líder disparado, com mais de 16 milhões de automóveis comercializados, um crescimento de 7,4% em relação ao ano anterior.

Lembrando que, no caso dos números chineses, são levados em conta apenas veículos de passeio e, para os outros países, são englobados os carros e comerciais leves.

Em segundo lugar, os Estados Unidos, com mais de 14 milhões de unidades emplacadas, aumento de 13,4%. Em terceiro, o Japão: as vendas subiram 27,6%, fechando em mais de 5 milhões.

O Brasil fica na quarta posição, com crescimento de 6,1% em relação a 2011 e mais de 3,6 milhões de carros vendidos.

No caso do desempenho das marcas, a líder foi alterada: a Volkswagen, vencedora de 2011, passou o bastão para a Toyota, que teve aumento de 24,1%. A japonesa fechou o ano com mais de 6,3 milhões de automóveis comercializados e a alemã com cerca de 5,6 milhões (resultado positivo de 11,1%). A maior variação percentual entre as 10 maiores marcas foi da Honda, em sétimo, com crescimento de 25,2% se comparado a 2011.

O modelo mais vendido, contudo, não pertence a Toyota, mas a desconhecida Wuling: trata-se da minivan de sete lugares Sunshine Series. O veículo, fabricado na China, terminou o ano de 2012 com mais de 1 milhão de unidades vendidas.

O Ford Focus, o Chevrolet Cruze e o Toyota Camry foram, respectivamente, os segundo, terceiro e quarto lugares, com vendas de 964.580 (Focus), 731.937 (Cruze) e 688.337 (Camry) unidades.

Gringos

Este primeiro mês de 2013 não foi dos veículos importados. Segundo dados das empresas filiadas à Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos Automotores (Abeiva), houve um decréscimo de 24,2% em relação ao mesmo período de 2012. Foram 8.617 unidades emplacadas neste ano contra 11.370 no ano anterior.

Já o mercado interno teve um aumento: de 252.639 carros vendidos em janeiro de 2012, o número subiu para 296.853 unidades em 2013, crescimento de 17,5%.

A queda nas vendas já havia sido percebida pela Abeiva em dezembro, quando os dados reduziram 7,2%. Mesmo assim, a associação manteve a previsão de vendas para 2013 positiva, com 150 mil unidades contra 129 mil em 2012 (17% a mais).

