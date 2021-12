Chevrolet Spin 2016 ganha novos itens

O ano de 2015 mal começou e a Chevrolet já apresenta o seu modelo do Spin 2016. Ainda sem preço divulgado, a minivan passou por pequenas alterações no acabamento e ganhou uma versão atualizada do câmbio automático de seis velocidades.

Por fora, a versão de entrada LT recebe faróis com lentes escurecidas além de opção de rack de teto e volante multifuncional revestido de couro. Além disso, o carro ainda conta com duas novas opções de cores metálica para a carroceria: Graphite e Peper Dust, disponíveis para toda a gama. Além disso, a configuração traz uma lista de itens de série que inclui ar-condicionado, direção hidráulica, freios ABS com EBD (distribuição da força de frenagem), airbag duplo, alarme e conjunto elétrico de vidros e travas, que acaba de somar uma nova função.

Na lista de equipamentos, existe ainda um novo recurso. Ao travar as portas pela chave (tipo canivete), os vidros sobem automaticamente. Também é possível descer os vidros à distância, deixando o botão de desbloqueio pressionado. Esta função estava disponível apenas à versão aventureira Active.

No interior, a cor preta predomina. Segundo a GM, a mudança melhora o "controle dos reflexos", aumentando o conforto visual. Além do painel, o revestimento interno das portas e do porta-malas também seguem a nova coloração, em substituição aos tons de bege e café característicos do modelo anterior. Outra novidade é a cobertura dos bancos, que foi remodelada e também escurecida. As versões LTZ e LT ainda trazem quadro de instrumentos com novo grafismo - o velocímetro e o marcador de combustível continuam digitais. O mais espaçoso da categoria, o novo Spin tem opções de cinco ou sete lugares e até 710 litros para bagagem.

Outro item que estreou na versão Active e que passa a ser ofertado às demais versões, é a transmissão automática de seis velocidades GF6-2. Mas há também a opção de transmissão manual, de cinco velocidades e com a ré sincronizada.

Sob o capô está o já conhecido motor 1.8L EconoFlex, que desenvolve até 108 cv de potência e 17,1 kgfm de torque.

