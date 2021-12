Chevrolet renova Onix e Prisma e aposta em conectividade

Sem nenhuma modificação desde o lançamento em 2012, o Onix e o Prisma chegam com atualizações estéticas, melhorias no motor, novo câmbio e tecnologia, como a exemplo do OnStar. Os preços partem de R$ 44.890 (Onix) e R$ 53.690 (Prisma). A Chverolet apresenta ainda a versão aventureira Onix Activ.

O Brasil ocupa a terceira colocação do ranking dos países com usuários mais tempo online por meio dos dispositivos móveis. É pensando nesse mundo conectado que a Chevrolet lança a primeira reestilizações dos carros mais vendidos do Brasil: Onix e do sedã Prisma.

Em busca de manter sua posição no topo, a marca investe em conectividade e tecnologia e equipa os modelos com a segunda geração do sistema multimídia MyLink, que se integra com smartphones por meio do Apple CarPlay ou Android Auto e traz ainda o OnStar.

A tecnologia OnStar funciona como uma espécie de "assistente pessoal", como a Siri. Nos aparelhos da Apple, o sistema permite monitorar o veículo a distância, travar ou destravar as portas pelo celular, reservar restaurantes, marcar horário no salão de beleza, se informar das notícias do dia e até saber o horóscopo.

Em caso de emergência, imediatamente, uma ligação da central para o veículo é efetuada. Se os ocupantes estiverem em condições, eles conversam com a atendente e decidem o melhor a fazer. Caso haja ocupantes inconscientes, a chamada para o resgate é imediata.

Na opção diagnóstico, o motorista pode monitorar pelo aplicativo alguns parâmetros do veículo, como a quilometragem total percorrida e a pressão dos pneus, item bastante útil pois influencia no consumo de combustível e a vida útil da banda de rodagem.

"A oferta do sistema OnStar e do multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay para o novo Onix colocam o produto novamente em um patamar superior de conectividade no segmento. Certamente, isso é uma vantagem competitiva importante e deve manter o Onix no topo das vendas", argumenta Hermann Mahnke, diretor de Marketing da Chevrolet.

No Onix e no Prisma 2017, o item é oferecido em todas as versões. Sob o capô, os modelos ganharam melhorias nos motores 1.0 e 1.4. Mesmo não sendo os favoritos três cilindros, a engenharia da GM trabalhou na otimização dos propulsores. Pistões, bielas, sistema de arrefecimento e central de controle eletrônico são novos.

A opção 1.4 tem potência de até 106 cv e torque de 13,9 kgfm a 4.800 rpm e com as mudanças ficou ainda mais eficiente com redução no consumo de até 18% (Onix) e 22% (Prisma).

Modelo Onix ganhou novo acabamento interno (Foto: Divulgação)

Os compactos estreiam ainda o sistema de direção com assistência elétrica (antes era hidráulica) e as transmissões também são novas. A caixa manual agora tem seis marchas, enquanto a caixa automática, que já tinha seis velocidades, ganhou melhorias para tornar as trocas mais rápidas. Completam o pacote de mudanças os freios retrabalhados e a suspensão recalibrada, 10mm mais baixa com o objetivo de melhorar o comportamento em altas velocidades.

Esteticamente, os novos Onix e Prisma receberam um capô mais longo, assim como grade menor e redesenhada, enquanto os faróis adotaram lentes remodeladas e assinatura em LED (LTZ), além de para-choques atualizados. Na traseira, as lanternas possuem estilo levemente alterado, assim como as tampas de porta-malas. O conjunto de rodas aro 15 tem desenho diferenciado. Câmera de ré passa a fazer parte do pacote.

Chevrolet Onix (Foto: Divulgação)

*A repórter viajou a convite da Chevrolet do Brasil.

