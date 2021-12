Chevrolet Prisma ganha série especial Advantage

Os carros esportivos estão ganhando cada vez mais espaço nas ruas. Já ofertada em alguns modelos como Celta e Spin, a séria especial Advantage agora chega ao Prisma. O sedã com visual esportivo se destaca pelo número de acessórios estéticos e itens de série.

Por fora, o Prisma Advantage se diferencia pelo discreto aerofólio na tampa do porta-malas e as rodas de liga-leve de aro 15 polegadas, pintadas na cor grafite. Os retrovisores externos são pretos, assim como a coluna das portas. O veículo incorporou faróis com máscara negra e os de neblina contam com borda cromada.

Por dentro a montadora pensou nos detalhes, há tapetes em carpete e o porta-objetos do painel e do console central veio em material emborrachado na cor cinza. O modelo ainda traz o sistema multimídia Chevrolet MyLink, com tela de LCD de sete polegadas sensível ao toque, entrada USB e conexão Bluetooth, o sistema permite ao usuário trazer suas músicas, fotos, vídeos e aplicativos do smartphone, como o BringGo, específico para navegação.

De série a versão é bem equipada com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, chave canivete, alarme, sensor de estacionamento, volante revestido em couro com comandos do rádio e telefone e os obrigatórios freios com sistema ABS e o airbag frontal duplo.

Ofertado apenas na configuração com motor 1.0 bicombustível rende até 80 cv e 9,8kgmf de torque com etanol e 78 cv e torque de 9,5kgmf com gasolina. O modelo chega às concessionários com preço sugerido de R$ 44.776 - garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem.

A Chevrolet também informou que para toda linha Onix e Prisma estão disponíveis novos acessórios nas concessionárias, como bancos revestidos em couro, câmera de ré e módulo de TV compatíveis com ao MyLink.

