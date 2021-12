Chevrolet Onix tem zero estrela em teste de segurança do Latin NCap

A segunda série de resultados de 2017 do Latin NCAP, Programa de Avaliação de Carros Novos para América Latina e o Caribe, teve um resultado frustrante para o Chevrolet Onix, o carro mais vendido do Brasil nos últimos dois anos e líder de vendas nos quatro primeiros meses de 2017. O teste de colisão resultou ao hatch zero estrela na proteção do ocupante adulto e três estrelas em relação à proteção do ocupante infantil. Além do Onix, outro hatch que se saiu mal nas avaliações foi o Kia Rio, que obteve o pior resultado em segurança para o passageiro adulto comparado com qualquer outro teste NCAP já realizado.

Em 2014, o Chevrolet Onix foi avaliado com 3 estrelas para a proteção de adultos, mas o novo modelo de testes do Latin NCap, firmado no ano passado, com colisões de impacto lateral fez a nota do Onix despencar. Se comparado com seus principais concorrentes que realizaram o teste, o Fiat Palio — melhor colocado — e o Peugeot 208, o carro mais vendido do Brasil, e fabricado no país, ficou em último lugar.

O Onix não contava com dispositivos de absorção de energia em sua estrutura para impacto lateral, apenas barras nas portas. Considerando esses resultados de testes, o Onix não passaria os requerimentos básicos da regulação para impacto lateral das Nações Unidas (UN95).

A proteção para o passageiro infantil no impacto foi aceitável, contudo, o modelo apenas oferece um cinto de segurança de dois pontos na posição central traseira, e não conta com as ancoragens ISOFIX. A porta traseira direita se abriu no teste, expondo as crianças a maiores riscos.

"O Latin NCAP está muito decepcionado com o resultado do Onix. A General Motors estabelece que o Onix é baseado numa plataforma global. No entanto, a versão avaliada pelo Latin NCAP não seria aprovada pela regulação da ONU (UN95), nem pela Norma Federal de Segurança Veicular dos EE.UU, aplicadas na Europa e nos Estados Unidos respectivamente", afirmou o Secretário Geral do Latin NCAP, Alejandro Furas.

Em nota, a assessoria da GM informou ao A TARDE AUTOS que " o Chevrolet Onix cumpre integralmente com todos os requisitos locais de segurança dos mercados onde é vendido na América do Sul. A GM compartilha o objetivo de melhorar a segurança rodoviária em todo o mundo e busca a melhoria contínua da segurança dos veículos à medida em que novas tecnologias se tornem disponíveis.

A GM coloca o cliente no centro de tudo e anunciou em 2015 um investimento de bilhões de dólares para o desenvolvimento de uma família de veículos totalmente nova, respondendo à rápida mudança da demanda de clientes na América Latina e em outros mercados globais em crescimento.

Combinado com airbags duplos e freios ABS com distribuição eletrônica de força de frenagem, acreditamos que o Onix é um dos veículos mais seguros em seu segmento, que é apenas uma das razões de ser o veículo mais vendido na América do Sul".

Os resultados dos testes do Kia Rio Sedan, fabricado na Coreia, também foram decepcionantes. O modelo não é vendido no mercado brasileiro. O Hyundai HB20, modelo de entrada vendido por aqui, não foi avaliado. A nota do sedã sul-coreano foi ainda pior do que a do Chevrolet Onix, já que o carro ficou com zero estrela para o os ocupantes adultos e apenas uma estrela para a segurança das crianças. Logos após a divulgação dos resultados, a Hyundai afirmou que os novos Picanto e Rio, serão fabricados com, ao menos, um airbag para o motorista em todas as versões da América Latina.

