Chevrolet Onix ganha versão automática mais barata

A Chevrolet lançou uma nova versão do carro mais vendido do Brasil, o Onix Advantage 1.4 com câmbio automático. Por R$ 53.990 o modelo é o automático mais barato da gama.

A lista de itens de série é simples e conta com vidros dianteiros elétricos, travas e retrovisores elétricos, ar-condicionado e direção assistida. As rodas são de 15 polegadas.

O Onix Advantage, assim como outros modelos da gama fabricados em Gravataí (RS), adota fixação Isofix nos bancos traseiros e reforços estruturais para melhorar seu desempenho em testes de impacto.

Sob o capô, o hatch usa o motor 1.4 de 106 cv, acoplado ao câmbio automático de seis marchas.

