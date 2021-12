Chevrolet oferece MyLink no monovolume Spin

A Chevrolet renovou completamente o seu profólio de veículos no Brasil. A van Spin já é uma referência em vendas. No mês de junho, emplacou 3.513 unidades, sendo a primeira no ranking à frente de Fiat Idea (2.091 unidades) e Citroën AirCross (650 unidades). Agora, a Chevrolet incorpora o MyLink, sistema multimídia inovador que permite ao usuário trazer suas músicas, fotos, vídeos e aplicativos do celular para dentro do veículo.

O equipamento MyLink - ofertado nos modelos Onix, Prisma e Cobalt - oferece também a possibilidade de fazer ligações telefônicas via Bluetooth por meio da tecnologia HFT (Hands Free Telephone). Destaca-se por sua interface intuitiva e de fácil navegação, a qual faz uso de uma tela LCD 7'' touch screen.

O sistema multimídia MyLink está disponível como item de série somente na versão LTZ (7 lugares). A versão LT (5 lugares) passa a contar com a cobertura de porta-malas como item de série e, os pacotes R9X e R9Y terão bagageiro de teto de série.

