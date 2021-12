Chevrolet muda visual do Cobalt 2016

A Chevrolet apresentou novidades no Cobalt 2016. O sedã compacto da Chevrolet inaugurou o novo padrão global da marca no Brasil. Ganhou frnete ao estilo Malibu e uma traseira com belas lanternas. De quebra, incorpora a nova versão topo de linha, a Elite.

O Cobalt 2016 está com linhas mais sofisticadas. Toda parte frontal e a traseira do sedã estão completamente modificadas, valorizando o paralamas e as rodas de alumínio. A dianteira está marcada pelo novo capô vincado e pela grade com duas aberturas semelhantes ao do sedã Malibu. Os faróis trazem uma armação cromada na parte interna que demarca a área específica das lâmpadas. As rodas de alumínio são calçadas em pneus radiais 195/65 R15.

A Chevrolet oferece o Cobalt 2016 nas opções dos motores 1.4 e 1.8, ambas com tecnologia do tipo VHCE e sietma flex, auxiliados pelos câmbios manual e automático de seis velocidades. O motor 1.4 Econo.flex desenvolve até 102 cavalos e 13 kgfm de torque, enquanto o motor 1.8 Econo.flex gera até 108 cv e 17, 1 kgfm de torque.

O sedã já vem equipado de série com os itens de conforto e segurança da categoria, como ar-condicionado; direção hidráulica; conjunto elétrico das travas, portas e vidros; chave tipo canivete com controle remoto de abertura inclusive da tampa do porta-malas; bancos e volante com regulagem de altura; freios ABS com EBD (distribuição eletrônica de frenagem) e airbag duplo.

Já a novidade do ano, a versão Elite inclui bancos com revestimento premium nas cores Brownstone e Jet Black e a assinatura do nome da versão, além de volante e encosto de braços com costura pespontada, frisos cromados na região das saias laterais, sensor de chuva e crepuscular, e rodas de alumínio especialmente desenvolvidas para o modelo. O Cobalt 2016 pode vir com as sequintes cores: Branco Summit, Azul Macaw, Prata Switchblade, Preto Carbon Flash, Cinza Graphite, Bege Pepper Dust, Cinza Aztec e o Marrom Mogno Brown.

