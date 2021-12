Chevrolet lança S10 flex com câmbio automático

A Chevrolet finalmente lançou a nova S10 equipada com motor flex e câmbio automático de seis velocidades. A nova S10 tem preço inicial de R$ 107.990 na versão de entrada LT 4x2 e pode chegar a R$ 129.990 na topo de linha LTZ com tração nas quatro rodas.

Além do câmbio automático, a picape acompanha os avanços do mercado e se equipa para enfrentar sua principal rival: a Toyota Hilux. Com tecnologia embarcada, a S10 oferece partida remota do motor pela chave e o alerta de saída de faixa na versão LTZ.

Sob o capô esta o propulsor 2.5 flex entrega 206 cv de potência a 6.000 rpm e 27,3 kgfm de torque a 4.400 rpm e, segundo a marca, tem o melhor consumo da categoria: 5,4 km/l na cidade e 6,4 km/l na estrada, ambos com etanol e 7,9 km/l na cidade. Já com gasolina os números melhoram para sobe para 7,9 km/l e 9,4 km/l na estrada.

A transmissão automática está disponível inicialmente para as versões LT e LTZ, que traz, entre outros itens, direção elétrica progressiva, alerta de colisão frontal, alerta de saída de faixa lateral, assistente de rampa, controle eletrônico de estabilidade e tração, faróis e lanternas com LED, banco de motorista com ajustes elétricos, sistema OnStar, e multimídia MyLink com Android Auto e Apple Car Play.

Preços da S10:

Chevrolet S10 LT 2.5 flex AT 4x2 - R$ 107.990

Chevrolet S10 LT 2.5 flex AT 4x4 - R$ 116.990

Chevrolet S10 LTZ 2.5 flex AT 4x2 - R$ 122.990

Chevrolet S10 LTZ 2.5 flex AT 4x4 - R$ 129.990

adblock ativo