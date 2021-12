Chevrolet lança S10 com novo motor flex de 206 cv

Líder no mercado brasileiro, a S10 quer mais. A Chevrolet lançou o modelo 2015 com mecânica inédita e mais itens agregados na gama de 14 opções. A picape média S10 incorpora agora o novíssimo motor 2.5 Ecotec Flex, de 206 cavalos de potência e 27,3 kgfm de torque, o mais potente na categoria. Além disso, a Chevrolet reforça as possibilidades com novas versões da cabine dupla, câmbio manual de seis marchas e tração 4x4.

Além da nova S10 2.5 Ecotec Flex, a picape média da Chevrolet é ofertada com os já existentes motores 2.4 flex, de 147 cavalos, e 2.8 movido a diesel, com 200 cavalos. A grande novidade é a S10 2.5 com tração 4x4 e câmbio manual de seis velocidades, que tem preço sugerido de R$ 92,4 mil. A tração 4x4 antes só era oferecida no modelo a diesel, e a inclusão com motorização flex só aumenta a opção do consumidor.

A S10 mais em conta é a versão cabine simples LS com motor 2.4 flex, tração 4x2 e o antigo câmbio manual de 5 marchas - R$ 69,8 mil - e a topo da gama é a S10 LTZ 2.8 diesel 4x4 (com transmissão automática de 6 marchas), que custa R$ 142,4 mil.

A nova S10 com o inédito motor 2.5 Ecotec, quatro cilindros, construído em alumínio e com duplo comando de válvulas variável, tem sistema de partida a frio, que exclui o uso do tanquinho-extra de gasolina. Para garantir maior potência e melhores índices de consumo e de emissões, a Chevrolet do Brasil fez um trabalho de engenharia para aumentar o isolamento interno e reforçar sistemas e componentes do motor, garantindo assim uma economia de 6% no consumo de combustível, ao ser comparado com o outro motor flex da gama. A engenharia da Chevrolet também reajustou o conjunto de suspensão e incorporou ainda melhorias no acabamento da picape.



O modelo 2015 da Chevrolet S10 já vem em sua versão de entrada LS cabine simples com ar-condicionado, computador de bordo, freios ABS e airbag duplo. Sua capacidade de carga é de 1.031 kg. A versão intermediária LT agora só é oferecida com cabine dupla e inclui ainda conjunto elétrico de travas e vidro, piloto automático, além do sistema multimídia MyLink, direção com ajuste de altura e rodas de liga leve. A versão LTZ é a topo da gama e fica mais valorizada com as lanternas de LED, rodas de 17 polegadas, sensor de estacionamento, navegação por GPS e bancos em couro. De quebra, traz ainda volante multifuncional, rack de teto os novos controle de tração e de estabilidade, assistente de partida em subidas, itens garantem um uso mais off-road da S10.

Confira versões e preços:

- Cabine Simples

LS 2.4 flex 4x2 (manual de 5 marchas) - R$ 69,8 mil

LS 2.8 diesel 4x4 (manual de 6 marchas) - R$ 98,3 mil

- Cabine Dupla

LS 2.4 flex 4x2 (manual de 5 marchas) - R$ 78,2 mil

LS 2.8 diesel 4x4 (manual de 6 marchas) - R$ 108,3 mil

LT 2.5 flex 4x2 (manual de 6 marchas) - R$ 86,4 mil

LT 2.8 diesel 4x2 (manual de 6 marchas) - R$ 111,5 mil

LT 2.8 diesel 4x2 (automática de 6 marchas) - R$ 115 mil

LT 2.5 flex 4x4 (manual de 6 marchas) - R$ 92,4 mil

LT 2.8 diesel 4x4 (manual de 6 marchas) - R$ 121,8 mil

LT 2.8 diesel 4x4 (automática de 6 marchas) - R$ 124,9 mil

LTZ 2.5 flex 4x2 (manual de 6 marchas) - R$ 97,7 mil

LTZ 2.8 diesel 4x2 (automática de 6 marchas) - R$ 131 mil

LTZ 2.5 flex 4x4 (manual de 6 marchas) - R$ 103,7 mil

LTZ 2.8 diesel 4x4 (automática de 6 marchas) - R$ 142,4 mil

