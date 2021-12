Chevrolet lança Onix Seleção com mais itens

No final de 2013, a Volkswagen lançou a série Seleção para os modelos Gol, Voyage e Fox. A marca alemã foi patrocinadora oficial da CBF de 2009 a 2014, sendo substituída pela Chevrolet a partir de agosto do ano passado. Agora, a Chevrolet patrocinadora oficial da Seleção Brasileira de futebol lança seu primeiro modelo da série especial alusivo ao time brasileiro, o Onix Seleção. O hatch é equipado com motor 1.0 de até 80 cv se abastecido com etanol e 9,8 kgfm. O modelo tem preço sugerido de R$ 44.390.

Limitada a três mil unidades, a edição especial chega a partir de junho com pequenos detalhes estéticos que remetem ao time verde-amarelo e um pacote de equipamentos um pouco mais generoso que o usual. Baseado na versão 1.0 do hatch com câmbio manual de cinco marcas, o modelo Seleção traz de série direção hidráulica, ar-condicionado, sistema multimídia MyLink com comandos de áudio e telefone no volante e rodas de liga leve de 15 polegadas.

Por fora, o Onix caracteriza sua edição especial com o escudo da Confederação Brasileira de Futebol afixado nos para-lamas dianteiros, além de lanternas escurecidas, faróis com máscara negra e retrovisores prateados.

O modelo será oferecido em três opções de cores: Branco Summit, Preto Global e Azul Sky. Além de apoiar a Seleção, no País, a Chevrolet patrocina o Campeonato Brasileiro de Futebol das séries A e B e a seleção brasileira de Beach Soccer. Fora do Brasil, a marca patrocina o Manchester United Football Club, um dos maiores times do mundo.

