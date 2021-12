Chevrolet lança linha 2018 da Montana

A Montana chega na linha 2018 com saias laterais e computador de bordo que agora equipa todas as versões. Além de uma lista adicional recheada de acessórios para personalizar o carro, a picape também ganhou duas novas opções de cores para a carroceria: Vermelho Chili e Cinza Satin Steel. Os preços sugeridos ainda não foram divulgados pela marca.

Sob o capô, nada mudou, a Montana continua contando com o motor 1.4 de 99 cv de potência e 13 kgfm de torque, além da transmissão manual de cinco velocidades. Entre os itens de série, o modelo traz direção hidráulica, protetor de caçamba, capota marítima, degrau lateral para facilitar o acesso ao compartimento de carga, rodas ao 15 e banco de motorista com ajuste de altura.

Como opcional, a picape compacta oferece rodas de alumínio aro 16 com acabamento cinza, santo antônio tubular, adesivos para capô e teto, pedaleiras esportivas, sensor de estacionamento traseiro, suporte de bicicleta e o tapete de EVA para caçamba, que reduz o ruído de objetos transportados. Ainda é possível customizar a Montana com estribo lateral tubular, bolsa organizadora multiuso, rede porta-objeto para o banco dianteiro porta óculos e CD Player com Bluetooth.

adblock ativo