Chevrolet lança Cobalt 1.8 automático

O Chevrolet Cobalt caiu no gosto do brasileiro. Lançado no fim de 2011, o sedã ganha agora a versão com transmissão automática e motor 1.8 Econo.Flex. A marca americana faz apresentação, via internet, nesta quarta-feira, dia 22. O Cobalt chega em versão LTZ com motor 1.8 Econo.Flex, de 108 cavalos de potência máxima (etanol), e transmissão automática de seis marchas.

Entre os rivais, estão o Grand Siena, Versa e o novo Voyage. Com poucas mudanças visuais, o Cobatl LTZ 1.8 automático já entra em vendas em todo o Brasil. Destaque para a máscara negra nos faróis e lanternas, aerofólio na tampa do porta-malas, rodas de aro 15" com novo desenho, e interior com acabamento na tonalidade bege.

De série, tem sistema de ar-condicionado, direção hidráulica com regulagem de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, duplo airbag frontal, ABS com EBD, rádio com CD/MP3 e bluetooth e computador de bordo. De novidade, o controlador eletrônico de velocidade, o piloto automático, e o volante com comandos para controlar o rádio. Como tendência em vários veículos, o sedã da Chevrolet tem um computador de bordo que oferece funções para o uso do celular, conectado via Bluetooth. O valor será divulgado nesta quarta, dia 22.

adblock ativo