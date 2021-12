Chevrolet Equinox chega em outubro por R$ 149.900

O lançamento mais aguardado para esse ano da Chevrolet já tem data para chegar e com preço definido. O Equinox começa a ser vendido no dia 20 de outubro, a partir de R$ 149.900, mas a pré venda do utilitário já está disponível. O modelo traz sob o capô o motor 2.0 turbo a gasolina de 262 cavalos, acoplado ao câmbio automático de 9 marchas.

O Equinox chega para aumentar a concorrência no segmento dos utilitários e entra na disputa com o Honda CR-V, Jeep Compass e o Hyundai New Tucson. Posicionado entre o Tracker e o Trailblazer, o Equinox virá inicialmente em uma única versão top de linha intitulada: "Premier". A configuração promete ser completa e caprichosa nos atrativos para não demorar a alcançar o topo da lista dos mais vendidos.

O modelo se destaca pela ampla lista de itens de série que inclui: faróis com luzes de LEDs de uso diurno, rodas de liga leve de 19 polegadas, teto solar, bancos revestidos de couro perfurado e com costuras duplas, ar-condicionado de quatro zonas com saídas exclusivas para os ocupantes da parte traseira e teto solar panorâmico. Há ainda sensor que avisa o motorista em caso de esquecimento de objetos ou pessoas (crianças por exemplo) no banco traseiro.

Por dentro, o entretenimento fica por conta do novo sistema multimídia MyLink compatível a Andoid Auto e Apple Carplay, com tela de oito polegadas sensível ao toque. Para ganhar pontos no quesito conforto, o sistema traz também o serviço de conciege OnStar, que ajuda localizar lugares próximos e outras funcionalidades.

Na segurança, o Equinox é equipado com frenagem automática de emergência, alertas de risco de colisão e ponto cego, assistente de permanência na faixa, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, com câmera de ré e também de manobras de estacionamento que vêm de fábrica. A tampa do porta-malas tem acionamento elétrico e pode ser aberta por meio de sensor de movimento.

A meta da marca é vender cerca de 700 carros por mês ainda neste ano, de outubro a dezembro.

