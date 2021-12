Chevrolet convoca recall do Classic 2013

A General Motors do Brasil anunciou o recall de modelos do Classic fabricados entre 3 de julho a 10 de outubro de 2012. Os carros envolvidos são os com air-bag e sem ar-condicionado, com chassi de DB146382 a DB172060 e de DC100004 a DC113546.

Será feita a substituição da barra de impacto do para-choque dianteiro. Segundo a montadora, foi contastada a não-conformidade da peça. Isso poderia interferir, em caso de colisão frontal, no adequado funcionamento do air-bag, arriscando dano pessoal aos ocupantes do automóvel.

O atendimento será iniciado a partir desta quinta-feira (1º de novembro) na rede de concessionárias e oficinas autorizadas Chevrolet. O serviço é grauito e deve demorar cerca de uma hora.

Para mais informações, consulte o Serviço de Atendimento Chevrolet pelo telefone 0800-702-4200 ou o site da montadora.

