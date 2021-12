Chevrolet convoca Onix 1.0 para recall

A Chevrolet começou o ano de 2013 com o recall do Onix, carro que mal chegou ao mercado. Os chamados, que bateram recorde em 2011, são cada vez mais frequentes, principalmente pela vontade das montadoras de apresentar os veículos o mais rápido possível.

O modelo convocado, o Onix 1.0 equipado com rodas de aço de 14 polegadas, apresenta uma aresta cortante na roda, que pode causar cortes internos no pneu durante seu processo de montagem.

O recall envolve as unidades fabricadas entre 24 de agosto e 15 de dezembro de 2012, com chassis de DG129064 a DG209603.

Os riscos do defeito incluem o esvaziamento instantâneo do pneu, prejudicando a dirigibilidade do veículo. Isso pode causar um acidente, além de danos pessoais aos ocupantes.

Para solucionar, é precisa a troca das rodas de aço de 14 polegadas e a inspeção e eventual substituição dos pneus. O atendimento começa no dia 11 de janeiro e é gratuito. Ele deve ser feito nas concessionárias e oficinas autorizadas Chevrolet, com o tempo estimado em uma hora e trinta minutos.

