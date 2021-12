Chevrolet começa campanha do Lollapalooza

O Lollapalooza – um dos maiores festivais de música do mundo, com edições na Europa e nos EUA, entre outros locais – começa no próximo dia 23, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Mas, para proprietários de Onix e seus amigos, o show começa na quinta, 22, no Onix Day.

De acordo com Federico Wassermann, gerente de marketing da Chevrolet, donos do modelo compacto deverão fazer a inscrição em um site específico do evento (cujo endereço ainda não foi revelado), no ar a partir da próxima quarta-feira (14). O convite para o Onix Day vale para o proprietário (ou seu filho, por exemplo) e mais três amigos. “Serão 50 mil convidados, por ordem de inscrição no site”, explica Wassermann. Dessa vez, contudo, não haverá uma versão especial do modelo, como na edição de 2014.

No Onix Day, tocarão Wiz Khalifa, LCD Soundsystem e Liam Gallagher. Nos demais dias, os destaques são Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, The Killers, Lana Del Rey e David Byrne, entre outros

