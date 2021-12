Chevrolet apresenta Tracker 2015 com mais itens

O segmento dos SUV´s compactos está em plena expansão. Depois de reinar sozinho no mercado nacional, o Ford EcoSport começou a ganhar rivais. Chegou o Renault Duster e, em breve, a Jeep lançará o Renegade, modelo que será feito em Pernambuco com a missão de ter volume de produção e ser um verdadeiro carro com tração 4x4. Na lista dos aventureiros urbanos, está o Tracker, crossover feito no México pela Chevrolet e que não tem volume para concorrer com o EcoSport, desenvolvido e produzido em Camaçari.



Mas, a Chevrolet se posiciona no segmento e traz a linha 2015 do Tracker com algumas novidades. Uma delas é a incorporação de rodas maiores de 18 polegadas. Seu visual fica ainda mais interessante com a nova cor metálica Champagne para a carroceria.



O Tracker é vendido por aqui em versão única de acabamento, a LTZ, com motor 1.8 Ecotec Flex, de 144 cavalos, e câmbio automático adaptativo de seis velocidades. Na linha 2015, o utilitário está com rodas de alumínio escovado e pneus 215/55 R18 para garantir a aderência ao asfalto e uma condição de direção mais esportiva.

De série, o Tracker já vem com ar-condicionado, direção hidráulica, airbag duplo, freios ABS com EBD (distribuição eletrônica da força de frenagem), cruise control, além de retrovisores e vidros elétricos. Além disso, traz o bom sistema multimídia MyLink, que é compatível com diversos aplicativos, entre eles o BrinGo, próprio para navegação. Traz ainda bancos em couro, ajuste elétrico do apoio lombar para o assento do motorista, volante multifuncional com regulagem de altura e profundidade, câmera de ré, gaveta junto ao banco do carona e os 25 porta-objetos distribuídos pelo interior.



No pacote de opcionais, a Chevrolet inclui teto solar elétrico e airbags nas laterais dos bancos dianteiros. A garantia continua sendo de 3 anos, sem limite de quilometragem.

adblock ativo