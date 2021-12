Chevrolet apresenta Equinox em Buenos Aires

Na última noite, 8, em Buenos Aires, por ocasião do oitavo Salão do Automóvel na Argentina, a Chevrolet apresentou o Equinox, que chega por aqui no segundo trimestre.

De olho principalmente no Jeep Compass e do Tucson (que convive em paz com o IX-35 e o "Velho" Tucson), o Equinox tem uma dura missão pela frente, mas atributos não lhe faltam: motor 2.0 turbo a Ecotec de 262cv associado a um câmbio automático de nove velocidades fazem parte de um pacote bem conectado ao serviço Onstar e um design bastante atrativo para acirrar a disputa por SUVs no país. O desempenho promete surpreender e segundo a montadora ele acelera da imobilidade aos 100 km/h em pouco mais de sete segundos.

Fabricado no México, de onde o Equinox parte para os EUA e agora também para a América do Sul. A GM destacou, durante a Avant Première, seus investimentos durante a crise especialmente em conectividade que atraiu pouco mais de três milhões de clientes em 2016.

Com as cotas de importação limitadas a 2.000 unidades, atualmente dedicadas ao Tracker também mexicano, o Equinox terá no máximo 500 unidades disponíveis por mês.

A reportagem de A Tarde Autos está em Buenos Aires e acompanha, ao longo do dia, as principais novidades do Salão do Automóvel.

