Chery revelará novo SUV no Salão de Frankfurt

O Salão de Frankfurt abre as portas no dia 14 de setembro e diversas montadoras aproveitam o evento para lançar novos modelos, além de apresentar conceitos para o futuro. A Chery já adiantou a grande atração do seu stand divulgando um teaser do seu novo SUV que será apresentado no salão.

Nas imagens revelas, o então projeto intitulado M31T mostra faróis em LED e um filete que sai dos faróis e se encontram ao centro no logo da marca.

Por dentro, o SUV tem revestimento laranja e uma tela multimídia LCD. Segundo a Chery, o M31T virá equipado com um sistema desenvolvido em parceria com o Baidu, o principal provedor de buscas na China.

adblock ativo