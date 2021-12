Chery lança QQ com motor de três cilindros

A Chery lança o QQ com nova motorização que apresenta ganho em potência, torque, consumo e manutenção do motor.

O carro chinês chega equipado com o novo motor ACTECO 1.0 a gasolina, 69 cavalos a 6.000 rpm e 9,3 kgfm de torque máximo a 3.500 rpm acoplado a caixa manual de cinco marchas. O modelo anterior tem o motor de 1.1 e rende 68 cv e 9,3 kgfm.

O modelo também aderiu a "moda" dos três cilindros (já presente em Volkswagen up! e Hyundai HB20).

Inserida no mercado de veículos compactos, com motores menores e mais eficientes, alinhada às novas demandas do segmento, a fabricante chinesa informa que o novo motor também apresenta ganho em manutenção e consumo, mas os números oficiais ainda não foram divulgados.

Como itens de série o QQ inclui ar condicionado, travas e vidros elétricos, rádio com MP3/USB, direção hidráulica, painel digital, airbag duplo e ABS com EBD. O preço sugerido é de R$ 23.990,00 e o veículo já está disponível nas concessionárias e no site da Chery Brasil.

Outra estratégia adotada pela Chery é oferecer ao consumidor duas versões do mesmo modelo: uma versão de entrada, que já vem repleta de itens de série, e outra ainda mais equipada, nomeada QQ Act.

Na versão Act, além dos itens de série da versão de entrada, o veículo oferece ainda sensor de ré, rodas de liga leve, rack de teto e rádio com CD player. O modelo estará disponível a partir de agosto, pelo valor de R$ 25.990,00.

