Chery inicia instalação da fundação de fábrica em SP

A Chery, maior montadora independente chinesa, anunciou que está instalando a fundação da sua fábrica em Jacareí, no estado de São Paulo. A notícia surgiu na mesma semana em que Sérgio Habib, presidente de outra chinesa, a JAC Motors, declarou que interrompeu os planos de criar uma fábrica na Bahia e desistiu de aumentar a rede de concessionárias.

As obras da Chery em Jacareí receberam um investimento de US$ 400 milhões, e são em um terreno de mais de um milhão de metros quadrados, à beira da Via Dutra. Nesta etapa da construção, estão sendo utilizados 400 mil metros quadrados da área total.

Mais de 1200 novos empregos vão ser gerados no início da produção, podendo chegar até 4 mil quando a fábrica estiver na capacidade produtiva máxima. Cinco empresas de autopeças foram auditadas no mês passado e já podem fornecer materiais para a Chery, que planeja que a fábrica começe a funcionar em 2013.

A montadora planeja que, na primeira fase, sejam produzidos 50 mil carros por ano. Na segunda fase, serão 100 mil carros por ano e, a terceira, 150 mil carros por ano. Assim, a Chery quer abastecer o mercado interno, além da América Latina.

A marca, que foi fundada em 1997, chegou ao Brasil em 2009, e tem como veículo de entrada o Chery QQ, o carro chinês mais vendido no Brasil em agosto do ano passado. Ela também comercializa os automóveis Face, S18, Cielo, nas versões Hatch e Sedan, e o Tiggo. São 105 concessionárias no país, presentes em todas as capitais brasileiras.

