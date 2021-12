Chery ganha revenda Grand Asia na Bahia

O Brasil voltou a crescer no setor automotivo. Balanço divulgado pela indústria indica recorde de vendas no mês de agosto, com 405 mil emplacamentos. O resultado é 31,5% a mais em relação ao mesmo período de 2011, uma surpresa para as montadoras que aproveitaram bem o benefício de redução do IPI para carros zero em todo o Brasil. Se comparado com o mês de julho, o crescimento também foi grande, com 15,3% a mais nos emplacamentos de veículos zero km no País.

Em Salvador, cidade que mais vende carros na região Nordeste, marcas chinesas estão em pleno crescimento no mercado. A Chery, por exemplo, abriu um novo ponto de vendas, a Grand Asia, na cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. A loja está funcionando em regime de showroom desde o início do mês de agosto no anexo do Shopping Litoral Norte, em frente a Torre de Pizza. Lá, estão expostos carros da marca chinesa Chery e os consultores estão apresentando os modelos QQ, Face, Cielo, S-18 e o utilitário Tiggo aos clientes.

O Face é um dos veículos comercializados. Tem motor ACTECO 1.3L Flexfuel, 16 válvulas, que rende 91 cavalos (etanol) e 90 cv (gasolina). O Chery Face vem equipado, de série, com ar-condicionado, direção hidráulica, airbag duplo, vidros, travas e retrovisores elétricos, rodas de liga leve e CD Player MP3 com entrada USB.

A revenda Grand Asia deve, em breve, ser transferida para um prédio maior, com amplo showroom, oficina, estoque de peças e infraestrutura dentro dos padrões da Chery. Informações pelo telefone 3378-5790. Além da Grand Asia, a Chery tem concessionárias em Salvador e Feira de Santana, ambas da MG Veículos.

