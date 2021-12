Chery anuncia recall dos veículos Tiggo e Cielo

A Chery Brasil, maior montadora independente chinesa, anunciou um recall de todos os veículos dos modelos Tiggo e Cielo - este em versões hatch e sedan. Serão 12,46 mil carros no Brasil convocados. Segundo comunicado da empresa, a medida foi tomada após descobrir que os automóveis possuem uma pequena quantidade de amianto (substância cancerígena) em componentes montados no motor.

A montadora teve que realizar um recall na Austrália pelo mesmo motivo. De acordo com ela, depois da investigação no país do continente oceânico, "foi detectada a possibilidade de que algumas unidades comercializadas no Brasil apresentarem a presença de amianto (asbestos), parte da mesma série enviada à Austrália".

Ainda segundo o anúncio da Chery, já foi enviado ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) o plano de anúncio de recall, com todos os próximos passos a serem seguidos. "Toda decisão tomada pelo órgão do Ministério da Justiça será anunciada para que os consumidores saibam qual atitude tomar quando os procedimentos de recall forem iniciados no Brasil", afirmou a empresa.

As reparações serão feitas na junta do coletor de admissão e escape para o Tiggo e na junta do coletor de admissão para o Cielo. Os dois modelos usam o mesmo código de peça para reposição.

A Chery ainda garante que, durante a utilização dos veículos, não há risco para a saúde dos clientes pois, neste caso, não ocorre fricção. A montadora adverte aos proprietários que "não tentem consertar por conta própria essas partes dos veículos, a Chery promoverá treinamento especial para os profissionais que executarão as trocas nas unidades, que pressupõe nível específico de proteção para os agentes da troca".

