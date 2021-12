Chegam novos carros ao mercado nacional

Prepare-se: os próximos meses serão agitadíssimos para o mercado automobilístico brasileiro. Enquanto o Salão de Frankfurt apresenta as novidades mundiais (muitas que ainda demorarão de chegar por aqui), Classiautos reúne os modelos que desembarcam no País até o final de 2013.

Um dos veículos mais esperados para os próximos dias é a 3ª geração do Ford Focus, que tem apresentação marcada para 25 de setembro, em Mendoza. O carro será fabricado na Argentina e possui versões de acabamento S, SE e a top de linha Titanium. São duas opções de motor: Sigma 1.6, de 130 cavalos de potência, e Duratec Direct 2.0, de 178 cavalos e 22,53 kgfm de torque. O segundo bloco, inclusive, é o primeiro com a tecnologia de injeção direta de combustível que aceita gasolina e etanol. Os preços ainda não foram divulgados, mas devem ficar entre R$ 55 mil e R$ 80 mil.

Quem também chega nas próximas semanas é o Chevrolet Agile remodelado. Na Argentina, onde é fabricado, o hatch teve faróis, grade e para-choque frontal redesenhados, além de atualizações no interior. Debaixo do capô, continua o bloco 1.4 flex de 102 cavalos - nada da versão de 106 cv da dupla Onix e Prisma. O valor será a partir de R$ 37 mil. Outro modelo da Chevrolet que pode aportar por aqui é o Malibu, sedã que enfrenta diretamente o Ford Fusion. Ainda sem confirmação da marca e data definida, deve aparecer primeiro com o motor 2.0 turbo, de injeção direta, com 260 cavalos.

Premium Depois da chegada dos carros Classe A, B e E, a Mercedes-Benz traz como próxima novidade o CLA, que deve aparecer em dezembro. Feito sobre a plataforma do novo Classe A, é esperado que o modelo seja o sedã de entrada da marca, com preços a partir de R$ 120 mil. Mas isso só se concretiza após a chegada da nova geração do Classe C - a atual é apenas um facelift -, o que deverá acontecer após o Salão de Detroit (EUA), em janeiro de 2014. O CLA terá como opções 1.6 turbo, de 156 cv, e 250 2.0 turbo, de 211 cv.

O Renault Logan, visto por muitos como um 'carrinho feio', recebe novo visual, menos quadradão e mais suave e elegante. A previsão é de que o sedã reestilizado comece a ser produzido em outubro, em São José dos Pinhais (Paraná), a partir de novembro - com valor a partir de R$ 30 mil. Sob o capô, os mesmos blocos 1.0 (77 cv) e 1.6 (112 cv). O Range Rover Sport deve ser o último a chegar. Tem três opções de motor: dois 3.0 V6 - um SDV6 (292 cv) e outro a gasolina (340 cv) - e o V8 Supercharged gasolina (510 cv).

Chevrolet Tracker - O SUV chega para encarar o Ford EcoSport e Renault Duster em outubro. Terá motor 1.8 16V, de 140 cv, e versões LTZ 4x2 manual, LTZ 4x4 automática e a completa LTZ + 4x4. Os preços devem ficar entre R$ 55 mil e R$ 75 mil

Nissan Altima - O sedã grande já está disponível em pré-reserva, mas o modelo desembarca só em novembro. O Altima tem versão única, a SL, com motor 2.5 de quatro cilindros de 182 cavalos e câmbio do tipo CVT. O valor é de R$ 99,8 mil

Audi RS6 Avant - A Audi confirmou o RS6 Avant para a 2ª quinzena de setembro. O modelo tem preço estimado em R$ 550 mil, com motor 4.0 TFSI V8 biturbo, de 560 cavalos. A perua acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,9 segundos

Citroën C4 Lounge - O sucessor do C4 Pallas tem chegada marcada para o dia 22 de setembro. Com preço inicial de R$ 59.990, o sedã tem duas versões de motor: 2.0i 16V Flex, com potência máxima de 151 cavalos e Turbo THP, com 165 cavalos

Volkswagen Kombi - A icônica Kombi finalmente se despede do Brasil, após 56 anos de produção. A série especial Last Edition estará disponível em outubro em somente 600 unidades, com valor de R$ 85 mil. Tem pintura ao estilo saia e blusa

