Chega ao Brasil o novo Porsche Cayenne Platinum Edition

Chega ao mercado nacional a versão especial do Porsche Cayenne, a Platinum Edition. A configuração tem preços a partir de R$ 389.000 e está disponível tanto na versão tradicional como híbrida. O Cayenne S E-Hybri custa R$ 420 mil.

O SUV de luxo e alta performance é dono de uma lista recheada de itens exclusivos, como encostos de cabeça com o escudo da Porsche gravado, sistema de som Bose, relógio analógico exclusivo no painel, vidros traseiros escurecidos, bancos com revestimento, rodas de 20” RS Spyder no Cayenne, a gasolina, e aro 21”, no híbrido.

O modelo não passou por alterações mecânicas e permanece com o motor V6 3.6 a gasolina, que rende 220 cv. Já o Cayenne S E-Hybrid vem com um motor 3.0 V6 a gasolina de 333 cv acoplado a um propulsor elétrico de 95 cv, que, juntos, levam o SUV a 100 km/h em 5,9 segundos. A transmissão em ambos é automática Titpronic S com oito marchas.

