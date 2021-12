Chega a Amarok 2015

A Volkswagen lançou a linha 2015 da Amarok. A grande novidade da marca alemã é a versão Dark Label, uma série especial que terá apenas mil unidades comercializadas e chega às 600 concessionárias a partir da segunda quinzena de abril. Sem preço oficial, a Amarok Dark Label deve custar cerca de R$ 140 mil - acima da Trendline automática (R$ 134.910) e abaixo da versão mais cara da Amarok, a Highline automática, que sai por R$ 152.550.

Agora, a Amarok passa a ser vendia em sete opções de configuração, variando entre carroceria cabine simples e cabine dupla, tração 4x4 selecionável ou permanente, transmissão manual de seis marchas ou automática de oito marchas.

O grande 'mimo' da Amarok Dark Label é o pacote de apetrechos, com estribos em preto fosco, roda de liga leve de 17 polegadas (há a opção de rodas de 18"), spoiler inferior dianteiro, capa de retrovisor e maçanetas em preto e iluminação da placa traseira em LED.

A série vestiu o preto somente nos detalhes, já que inclui as cores: sólida branco-cristal, metálica prata-sargas, cinza-iron e a perolizada preto-mystic. O nome da edição (Dark, escuro em português) é justificado pelo tom fosco dos estribos, retrovisores, maçanetas, rodas (as escuras são opcionais) e lanternas escurecidas. Há também santo-antônio com barra de proteção para o vidro traseiro. Por dentro, outros itens de personalização dão uma estampa diferente para a versão. Os tapetes ostentam a inscrição Dark Label e trazem presilhas. Já o porta-luvas ganha um suporte-extra com um porta-objeto entre os bancos dianteiros supre essa deficiência.

A melhor parte, porém, fica por conta dos bancos. Nem tanto pelas bordas em couro sintético e sim pela seção central em alcântara - tecido artificial aveludado bastante comum em carros esportivos e que não deixa o corpo escorregar como o couro convencional, além de manter suavidade ao toque. Se não bastasse o revestimento dos bancos em tecido alcântara, internamente o carro possui volante de direção multifuncional em couro, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro - sem câmara de ré -, bancos com ajuste lombar e de altura, air bags laterais e sistema Isofix. A versão Dark Label vem de série com controle eletrônico de estabilidade, sistema de auxílio em subida (que deixa o carro até 3 segundos parado em ladeiras), controle de descida (que freia a picape mesmo quando em ponto morto), freios ABS off-road, bloqueio eletrônico de diferencial, sistema eletrônico de tração, além de tampa traseira com sistema de alívio de peso.

Destaque também para o protetor central inferior do para-choque dianteiro. A versão Dark Label é equipada com o motor 2.0 TDI de dois turbos, o que eleva sua potência para 180 cavalos e torque máximo é de 42,8 kgfm a 1.750 rpm.

A Amarok S 2015 tem configurações de cabine simples e de cabine dupla, ambas 4×4, o motor TDI conta com turbocompressor e tem potência de 140 cv a 3.500 rpm e torque de 34,7 kgfm a 1.600 rpm. Já nas versões SE, Trendline e Highline, o motor TDI tem dois turbos, com 180 cv e torque de 40,8 kgfm a 1.500 rpm, com o câmbio manual de 6 marchas.

Com o câmbio automático de 8 marchas (recurso opcional para a versão Trendline e de série nas configurações Dark Label e Highline), o torque máximo é de 42,8 kgfm a 1.750 rpm. A Highline possui tração 4Motion e transmissão automática de oito velocidades, podendo ser equipada com faróis bixenônio e luzes de condução diurna em LED. Há regulagem elétrica do facho dos faróis, grade dianteira em preto com filetes duplos cromados e rodas de liga leve de 19".

O jornalista viajou a convite da Volkswagen do Brasil

