Checagem de carro gratuita é feita em São Paulo

Os feriadões são ótimas oportunidades para viajar. Várias pessoas aproveitam a folga para ir para locais de praia, para o interior, ver a família, e por aí vai. Contudo, é também no feriado que o número de acidentes aumenta. Por isso, é necessário redobrar os cuidados com a direção.

Quem for para São Paulo pode fazer uma avaliação gratuita do veiculo. O programa Carro 100%, que foi criado, em 2008, pelo GMA - Grupo de Manutenção Automotiva, está oferecendo a checagem de graça nos itens de segurança na linha de equipamentos automatizada.

Quem tiver interesse, pode ir ao Auto Shopping Cidade Morumbi, na Marginal Pinheiros, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h.

Além de mais barata, a manutenção preventiva mantém o automóvel com melhores condições de uso e também ajuda a evitar acidentes. Segundo um estudo do GMA feito em 2002, a falta de manutenção é a causa de 30% dos 3 mil acidentes analisados. O método utilizado é o mesmo de outros países, que considera o motorista, a via e as condições do veículo.

