Cesta de peças do Fusion é a mais barata do segmento

A Ford apresentou os preços das peças do Ford Fusion 2.0 EcoBoost AWD 2013. Comparando com os valores de diversas outras cestas informadas por publicações especializadas e pelo Cesvi - Centro de Experimentação e Segurança Viária, o carro apresenta, entre os comparativos, o menor custo do segmento de sedãs de luxo.

De acordo com a lista feita pelo Cesvi Brasil, órgão que avaliou o valor do reparo do veículo em caso de colisão, o Ford Fusion é de 38% a 73% mais barato que os concorrentes.

Foram avaliados itens como capô do motor, condensador do ar-condicionado, farol dianteiro direito, grade do radiador, lanterna traseira direita, painel inferior traseiro, painel lateral externo direito, para-choque dianteiro, para-choque traseiro, para-lama dianteiro direito, porta dianteira direita, porta traseira direita e tampa do porta-malas.

Em outra cesta, desta vez a de manutenção, que avalia itens de desgaste do automóvel, as peças do Fusion somam R$2.377, de 18% a 80% mais barato que os outros sedãs de luxo. Esta lista incluiu correia do alternador/ bomba d'água, elemento do filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo, jogo de pastilhas de freio dianteiro, jogo de amortecedores e jogo de velas de ignição.

Melhor preço

Na avaliação de publicações especializadas no setor automotivo, o Ford Fusion 2013 também se saiu bem. De acordo com a revista Quatro Rodas, na lista que incluia amortecedor dianteiro, farol dianteiro direito, para-choque dianteiro, para-lama dianteiro direito e jogo de pastilhas de freio dianteiro, os outros carros apresentam valores de 28% a mais de 100% acima do Fusion (R$5.210).

Já na cesta do Jornal do Carro, do Estado de São Paulo, o custo com relação ao Fusion varia de 16% a 69%. Foram avaliados o elemento do filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo, filtro do ar-condicionado, para-choque dianteiro, jogo de pastilhas de freio dianteiro, pastilhas de freio/lona traseira, jogo de amortecedores e jogo de velas de ignição. A lista sai por R$4.057.

