Cerato entra na briga dos sedãs médios

Maior prejudicada no Programa Inovar-Auto do governo federal, a Kia patinou em vendas nos últimos dois anos no Brasil. Mesmo assim, a marca sul-coreana manteve seu planejamento e ofertas de veículos em um portfólio moderno no país.

Neste período, o sedã médio Cerato se renovou e trouxe um pacote de novidades. Em meados de dezembro, a Kia dispensou a versão de câmbio manual, ofertando agora o sedã com transmissão automática e preço sugerido de R$ 71,9 mil.

Para se posicionar com força no concorrido segmento dos sedãs médios - entre os rivais Corolla, Civic, Cruze, Focus, C4 Lounge, 408, Fluence, entre tantos outros -, o Kia Cerato ganhou mais equipamentos de conectividade e de segurança, como sistema bluetooth com controle de chamada no volante e do dispositivo de fixação Isofix para garantir a segurança da criançada.

O sedã Cerato é um veículo com carroceria desenhada pelo comandante alemão Peter Schreyer. Sob o capô a Kia mantém o motor 1.6 16V Flex, de 128 cavalos abastecido com etanol e 122 cv a gasolina) acoplado ao câmbio automático de seis velocidade. Por sinal, esta é a maior novidade no Cerato, que é ofertado apenas com a transmissão automática com direito a aletas de trocas de marchas localizadas atrás do volante.

O pacote de equipamentos é generoso e inclui os obrigatórios, como air bag duplo e freios a disco nas quatro rodas com ABS e /EBD, ar-condicionado digital dual zone, computador de bordo, volante multifuncional, controle de cruzeiro e direção com 3 modos de condução.

Além disso, a Kia oferece ainda para-brisa com desembaçador automático, acendimento automático dos faróis, saídas de ar para o banco traseiro, sistema de som com MP3/USB/iPod, espelhos retrovisores com rebatimento elétrico e aquecimento (com setas integradas em LED), luz diurna e lanternas em LED, rodas de liga leve de 16 polegadas, entre outros. O porta-malas tem 482 litros.

adblock ativo