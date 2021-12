CEO da Toyota valoriza mercado brasileiro

Salvador foi uma das cidades brasileiras visitadas pelo board internacional da Toyota Motor Corporation. Em um almoço realizado nesta segunda-feira, no restaurante Amado, Mark Hogan, CEO da Toyota, falou sobre o desenvolvimento da marca no País. Nesta terça-feira, Hogan junto com Steve St. Angelo, CEO da Toyota para América Latina e Caribe, e Luiz Carlos Andrade Junior, vice-presidente executivo da Toyota do Brasil, participam de encontros em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Mark Hogan, que já morou no Brasil no período em que comandou a Chevrolet, faz parte do conselho de diretores do grupo japonês e garantiu que o Brasil tem um papel fundamental no crescimento da Toyota na América do Sul. A marca japonesa investiu R$ 100 milhões na expansão da fábrica em Sorocaba e cerca de R$ 1 bilhão na construção da planta de motores em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

O investimento não é à toa. O mercado brasileiro está em queda e a Toyota tem registrado crescimento de vendas acima de 8%. O Etios feito em Sorocaba já representa cerca de 50% das vendas em todo o mundo. O resultado satisfatório reforça o posicionamento do Etios (hatch e sedã) no País.

Focada no Brasil, a Toyota investe também na Lexus, divisão de luxo da Toyota que promete alcançar um público diferenciado. "Estamos buscando fortalecer a Lexus no Brasil. Para isso, estamos planejando campanhas, testes drives e exposição de alguns modelos para que a marca se torne mais conhecida entre os brasileiros", contou Mark Hogan.

Para o CEO Steve St. Angelo, a qualificação da equipe e a confiança do cliente são pontos cruciais para o desenvolvimento. "Focamos em cada segmento para assim alcançar a liderança. Ajustamos as falhas e melhoramos o veículo. Trabalhamos em prol da qualidade, não para a quantidade", explica. A Toyota tem modelos com alto padrão de qualidade, como a Hilux e Corolla.

