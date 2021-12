Centro automotivo oferece curso de mecânica gratuito para mulheres

Para celebrar o mês do Dia Internacional da Mulher, o centro automotivo BoxCarShop vai realizar a segunda edição do curso básico de mecânica automotiva para mulheres. O evento gratuito será no dia 10 de março, no auditório do Salvador Shopping, das 08h30 às 12h.

O objetivo do encontro é ensinar orientações básicas sobre manutenção preventiva e corretiva de veículos para as mulheres. Além disso, temas como legislação e empoderamento feminino no trânsito também serão abordados. Entre os palestrantes do curso estão o engenheiro mecânico Gildson Dantas e a novidade dessa edição que será a palestra de Zandra Daiane, especializada em gestão de projetos e coach.

O gestor da BoxCarShop, Cláudio Carneiro garante que “ esse curso vai ser voltado para dar mais segurança e autonomia para as mulheres. E o importante é instigar a curiosidade para elas virem cada vez mais para esse mercado".

Para participar, as interessadas devem realizar a inscrição presencialmente na BoxCarShop, localizada no piso térreo do Salvador Shopping, estacionamento G1 até o dia 09 de março ou fazer a inscrição através do site. Mais informações pelo telefone 3033-6002.

