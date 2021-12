Celer valoriza visual e motor 1.5 flex

A Chery entrou para a história como a primeira montadora chinesa a inaugurar sua fábrica no Brasil. Da planta de Jacareí, interior paulista, a marca produz a versão nacional do Celer, lançado nas configurações hatch e sedã na semana passada, no campo de provas do Haras Tuiuti, em São Paulo.

Com versões hatch e sedã, o Celer chega ao mercado com motor 1.5 16V Flex, de 113 cavalos de potência máxima na faixa dos 6.000 rpm, e câmbio manual de cinco marchas. Tem preços a partir de R$ 38.990 (hatch) e R$ 39.990 (sedã). Segundo dados da fabricante, o conjunto motriz pode chegar a 175 km/h.

A Chery tem boas pretensões com a dupla de compactos. Os dois modelos foram apresentados como carros robustos e totalmente adaptado ao solo brasileiro. Com esta filosofia, os chineses prometem carros mais barato em relação aos concorrentes. Todos os modelos e versões vêm com garantia de três anos, e estão disponíveis nas cores branco, preto, prata, vermelho e cinza.

De série, o Celer nacional possui computador de bordo, ar condicionado, vidros elétricos nas portas traseiras e dianteiras, ajuste elétrico dos faróis, direção hidráulica, air bag duplo, freios ABS com EBD (distribuição eletrônica de frenagem), e sensor de estacionamento traseiro. O modelo compete com o JAC J3, Renault Sandero, Volkswagen Fox, Hyundai HB20 e o Chevrolet Onix.

Segundo pesquisa de mercado realizada pela Chery, o Celer é voltado para homens e mulheres, de 25 a 38 anos, e para profissionais em desenvolvimento.

Para quem se interessou pelo modelo mas quer mais itens de segurança e tecnologia, a montadora lançou também a versão Novo Celer Act, com itens como faróis de neblina, alarme antifurto na chave, sistema de som Chery Media System (com áudio AM/FM, MP3+USB com CD Player e seis alto-falantes) e rodas de liga leve. O Celer Hatch Act custa R$ 40.990 e o Celer Sedã Act, R$ 41.990.

A Chery saiu na frente como a primeira montadora chinesa a fabricar carros no Brasil. Anunciada oficialmente em 2012, a JAC Motors ainda não conseguiu sair do papel em sua fábrica em Camaçari. Um dos desafios que os carros das marcas chinesas têm a enfrentar no mercado brasileiro é a imagem dos produtos da China. "Esse é o grande desafio, não só da gente, mas como foi das marcas coreanas e outras origens há décadas atrás. O desafio é conquistar a confiança do consumidor brasileiro, que a gente sabe que é um consumidor desconfiado. O grande passo está dado, que é uma fábrica aqui", afirma o vice-presidente da Chery Brasil, Luis Curi.

