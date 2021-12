Celer, da Chery, chega por R$ 35.990 no Brasil

Os primeiros 700 Chery Celer importados de Wuhu, na China, chegam às lojas brasileiras ainda esta semana. O carro, que foi apresentado à imprensa, ontem à noite, em Atibaia, em São Paulo, será também o primeiro modelo da montadora chinesa a ser produzido na unidade de Jacareí (SP), quando a fábrica for inaugurada em março do ano que vem.

A ideia da Chery é comercializar cerca de sete mil veículos no Brasil até o final de 2013 (70% na versão hatch) . O carro, que vem completo de série com mais de 40 itens no pacote (como ar-condicionado, vidros elétricos, airbags, freio ABS e EBD - distribuição da força de frenagem -, farol de neblina, aerofólio com brake light, CD player com MP3 e entrada USB e rodas de liga leve de 15 polegadas) mostra preços competitivos.

O hatch custa R$ 35.990 e o sedan será vendido por R$ 36.990. Ambos com motor 1.5 flex, de 16 v e 108 cv. Seu porta-malas é de 450 litros, tamanho razoável para um sedã compacto.

O modelo vai ao mercado com cinco anos de garantia e será comercializado nas cores cinza, prata, branco, preto, azul, vermelho, dourado e bronze. Ele entra na briga direta com o HB20 (Hyundai), Gol (Volkswagen), Palio (Fiat) e Onix (Chevrolet). Já a fábrica de Jacareí, segundo a montadora, fica pronta em dezembro, teve investimento de cerca de R$ 400 milhões e poderá produzir 150 mil unidades por ano.

O jornalista viajou a convite da Chery do Brasil

