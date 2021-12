CB 300R Repsol é em homenagem ao campeonato do MotoGP 2013

A japonesa Honda lançou a série limitada CB 300R Special Edition Repsol no Brasil. O modelo é em homenagem a vitória do Team Honda no Mundial de MotoGP 2013. A CB 300R Special Edition Repsol tem grafismos inspirados na motocicleta RC213V (que já assina os modelos CBR 600RR e CBR 1000RR) utilizada pelo Team Honda na atual temporada.

A Honda CB 300R Repsol é uma edição limitada e, entre os destaques, vem com o motor quatro tempos monocilíndrico de 291,6cm³, de duplo comando de válvula no cabeçote, injeção eletrônica PGM-FI, a gasolina e radiador de óleo. Gera potência máxima de 26,53 cavalos a 7.500 rpm e torque máximo de 2,81 kgf.m a 6.000 rpm.

A CB 300R em série especial chega na segunda quinzena em toda a rede no Brasil. A nova CB 300R Repsol será vendida na versão standard, com valor sugerido de R$ 12.040. A garantia é de um ano, sem limite de quilometragem.

