CB 250F Twister: esportividade na base da pirâmide

Após seis anos consecutivos de queda, o mercado de motocicletas começou a ganhar um novo impulso este ano. Se em 2016 e 2017 o segmento não foi além das 900 mil unidades*, o primeiro semestre deste ano somou 456.889 motos emplacadas, 6,9% a mais em comparação com as 427.275 do mesmo período do ano passado, bem longe de uma queda de 50% do mercado em sete anos mas já representa um sinal de alívio. Assim, a Honda tem pavimentado esta base da pirâmide, que responde pelo grosso do mercado, com novidades em todos produtos de baixa cilindrada como a Biz, a linha CG, Bros e agora a CB 250F Twister.

Esportiva entre as populares, a Twister ganhou uma repaginada que vai muito além das novas cores e grafismos. O motor de 249cc FlexOne com 22,4cv a 7.000 rpm ganhou novidades e o câmbio de 6 marchas foi mantido. Segundo a Honda, melhorias foram feitas no propulsor que agora se chama "Cor 3" e conta com balancins roletados, pistões aliviados e componentes mais leves em prol da economia, assim como o radiador de óleo posicionado entre as hastes do garfo dianteiro. O painel digital é do tipo blackout que melhora a visibilidade em dias ensolarados, mas o que muda mesmo é a adição de medidores de consumo instantâneo e médio.

Painel Blackout é digital e mostra o consumo

Segurança

As principais mudanças na linha CB 250F Twister estão na adoção dos freios combinados (CBS) de série por R$ 13.990. Ao acionar o freio traseiro, parte da frenagem é distribuída para o freio dianteiro, melhorando a eficiência. O item de segurança atende a nova legislação do Contran estabelecida em 2016 e que obriga os fabricantes a usarem sistema de frenagem combinada mesmo nas versões de entrada.

A versão topo inclui freios antitravamento (ABS) por R$ 14.990 e tem como opção a cor laranja inspirada na RC 213V da Moto GP. O conjunto do modelo tem 135kg na versão CBS e 137 na ABS, rendimento médio de 41km/litro e desenvolve velocidade máxima de 137km/h segundo o Instituto Mauá. Também por segurança, a Twister passa a adotar o chassi do tipo Diamond, que usa o motor como parte da estrutura que tem treliças de reforço. A suspensão traseira apesar de ter apenas um amortecedor conta com duas molas, além de lanternas em LED, que resultam num conjunto mais bonito. Ainda em termos de suspensão, o curso dianteiro é de 130mm e o traseiro de 108mm. Os pneus são aro 17 na medida 110/70 na dianteira e 140/70 na traseira.

Lanternas em LED tornam o visual mais sofisticado

Impressões

A CB 250F Twister cumpre com competência sua vocação de moto esportiva de entrada. Feita para ser ágil, permite uma tocada esperta dentro do seu limite de giro e de velocidade e só vibra um pouco a partir das 6.000 rotações.

Os freios é que mostram a grande mudança ao pilotar: o CBS melhorou a resposta de frenagem e no ABS ela ficou ainda melhor, o que pode evitar acidentes principalmente para quem não tem muita experiência sobre duas rodas.

Com bom consumo, não conseguimos ainda testar seu comportamento com etanol, e marcamos o máximo de 41km por litro com gasolina em percurso urbano e mínimo de 26km/litro quando a motocicleta é exigida. Ainda que seja mais eficiente, o painel digital blackout ainda sofre com um ofuscamento e tendo em vista que 44% dos seus compradores são jovens de até 30 anos, seria bom a Honda ter investido em farois do tipo LED e não só as lanternas. Afinal, ao sair da concessionária, muitos motociclistas já optam pelo acessório que melhora a visão e a segurança.

Com maior leveza, economia e com design interessante nas cores que tem tons de vermelho, azul ou laranja, a CB 250F Twister é uma boa porta de entrada no mundo das motos esportivas. Após pilotá-la, querer uma CB 300 que está a caminho, ou ainda subir de nível em uma CB 650F com motor quatro cilindros, é a evolução esperada e natural.

*Dados da Fenabrave (Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos)

adblock ativo