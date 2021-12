Categoria de acesso

O CLA 180 é considerado porta de entrada para o mercado premium por ser o modelo mais barato da Mercedes no Brasil, por R$ 137.900. Em relação aos concorrentes Volkswagen Passat (R$ 164.620), Ford Fusion Titanium 2.0 (R$ 138.900), o competitivo Audi A3 (a partir de R$ 118.990) e as versões mais caras da dupla Honda Civic e Toyota Corolla, o sedã húngaro pesa menos no bolso, mas em compensação tem a lista de equipamentos mais enxuta. Ainda assim, o CLA carrega a reputação e o luxo de ser um Mercedes e, por isso, chama a atenção nas ruas e tem o que seu público almeja.

Disposto a expandir esse universo de compradores, o sedã com perfil de cupê quatro portas ganhou no início do ano uma nova motorização. Durante o test-drive nas ruas de Salvador, aceleramos o motor 1.6 de 122 cv e 20,4 mkgf de torque, acoplado à transmissão automatizada de dupla embreagem 7G-DCT de sete marchas, com tração dianteira. O propulsor desenvolve muito bem e parece entregar mais do que os 122 cv prometidos com estabilidade e som encorpado. É fácil perceber também a ótima ergonomia que o carro oferece mesmo sem ajustes elétricos dos bancos. Para quem deseja ter mais controle do carro, há a opção da troca de marcha manual por meio das aletas atrás do volante.

O motor é 1.6 turbo de 122 cv

O visual segue a classe da montadora, mas com um ar mais esportivo e despojado. A frente é alongada e na traseira o contorno do teto é suavemente inclinado, também na curvatura da janela traseira, restringindo um pouco o espaço do sedã. A cabine é mais apertada do que um sedã médio normal e o porta-malas comporta 470 litros.

Porta-malas comporta 470 litros

Por dentro, comandos de controle para a altura do banco, do volante e do complemento de perna, que traz mais conforto para as viagens. As tradicionais saídas de ar arredondadas complementam o painel com detalhes cromados. A central multimídia tem tela de 7 polegadas, mas peca por não ser touchscreen, assim como a falta das saídas de ar-condicionado para os passageiros do banco traseiro. As duas entradas USB ficam bem localizadas dentro do apoio central do braço e são sinalizadas: uma pode ser usada apenas para carregar o smartphone (ponto positivo: funciona mesmo com o carro desligado) e a outra, além de carregar, realiza a conexão com o multimídia que pode ser feito também facilmente por Bluetooth.

O volante é multifucional e multimídia tem tela de 7 polegadas

O freio de mão é um botão na parte inferior à esquerda do motorista e a partida é acionada por outro botão que sinaliza o sistema start-stop no carro (desliga o motor para ajudar no consumo sempre que o freio é acionado por um período mais longo). A chave só precisa estar por perto.

Equipado, mas com limite

A lista de itens de opcionais inclui sensor de chuva, câmera de ré, rodas de 17 polegadas, faróis e lanternas de LED, sete air-bags, computador de bordo com tela TFT, seleção de modo de condução, direção elétrica, controle de tração e estabilidade. As opções de revestimento são as cores preto e cinza-cristal.

A marca alemã ainda oferece outras três configurações do cupê na mesma família: CLA 200 ff (R$ 177.900), CLA 250 Sport (R$ 230.900) e Mercedes-AMG CLA 45 (R$ 344.900)

Lhays Feliciano Categoria de acesso

adblock ativo