Case lança escavadeira com ar-condicionado

Fabricantes de escavadeiras estão investindo em itens de carros de luxo para se diferenciar no mercado de máquinas de construção. Modelos como o lançamento da Case Construction Equipment, o CX220C, têm ar condicionado de série, porta-objetos, sistema hidráulico, redução de ruído interno e câmera de ré opcional.

Lançado na fábrica da Case em Sorocaba (SP), o novo modelo de 20 toneladas aposta em tecnologia embarcada para aumentar o conforto do operador durante o trabalho no canteiro de obras. Além de aplacar o calor, o ar condicionado de série está atrelado à produtividade, principalmente em países tropicais, afirma o vice-presidente da Case na América Latina, Roque Reis.

"Há uma tendência de ter um compartimento mais confortável para o operador. Estudos demonstram que quando você tem uma cabine climatizada, a produtividade aumenta em 15%", afirma Reis. Com o modelo básico saindo por R$ 410 mil, a máquina pode chegar a R$ 440 mil com todos os adicionais, que vão de itens de segurança e proteção especiais a aparelhos de MP3 com tecnologia bluetooth e painel de LCD.

O assento em tecido de série com suspensão mecânica pode ser substituído por assentos de suspensão pneumática - com opção de aquecimento para locais de clima frio. A fabricante também exporta os produtos para países do Mercosul.

Para o gerente de Marketing da Case, Carlos França, cada vez mais, o operador é ouvido em uma decisão de compra. "O operador que se identifica com a máquina, que se sente confortável dentro da máquina, e que sente que está produzido mais com o equipamento, influencia o empresário pela aquisição", destaca. Computadores de bordo e sistemas operacionais também são um diferencial. O sistema Machine Control é capaz de determinar a profundidade para a ação em um terreno ou o melhor ângulo para uma escavação, com aumento de até 60% em produtividade.

De forma inusitada, a Case promoveu um test drive com a CX220C. Seu motor gera 147 cv (145 HP Tier 3) e tem um dispositivo com função de economia (ECO), combinado com um sistema hidráulico para proporcionar uma operação mais confortável. Todas as manobras são feitas com a utilização de joysticks hidráulico-eletrônicos e alavancas.

Situados à direita e à esquerda do assento do operador, os joysticks que movimentam a pá escavadeira são facilmente controláveis, sem a necessidade de esforço físico. Para um leigo, a sensação é de controlar de um videogame robusto. A CX220C foi desenvolvida na planta de Contagem (MG). No Brasil, escavadeiras até 24 toneladas representam 70% do segmento. A expectativa da empresa é atingir 10% do mercado de escavadeiras em 2015, com a venda de 260 unidades. Hoje, a participação do mercado é de 8%.

A jornalista viajou a convite da Case

