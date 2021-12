Carros para a família são destaques no Salão de Paris 2014

O "Mondial de l'Automobile", o tradicional Salão de Paris, abre as portas para o público neste sábado com cerca de 40 novos lançamentos e modelos reestilizados. Entre os carros que devem fazer barulho no mercado europeu, estão os modelos família Espace, da caseira Renault, e o S-Max, da Ford. Confira os destaques das marcas Ford, Citroën, Peugeot, Renault, Mercedes-Benz e da Fiat na edição 2014 do Salão de Paris.

Mercedes-Benz AMG C 63- A fabricante alemão apresentou o novo AMG C 63. O endiabrado vem com sistema de propulsão de alta tecnologia e motor V8 biturbo 4.0, de potência variada entre 476 cv no C 63 a 510 cv no C 63 S. Tem ainda um índice de consumo de apenas 8,2 litros por 100 quilômetros (norma NEDC, combinado), deixando o C 63 o carro de oito cilindros com mais eficiente no segmento de alta performance.

Ford S-Max - Com vendas previstas para o primeiro semestre na Europa, o novo Ford S-Max chega com frente de Focus. Traz uma nova grade cromada do radiador e faróis mais esticados. Entre as novidades, estão os airbags laterais na parte de trás, uma coluna de direção ajustada eletronicamente, bancos aquecidos e resfriados e um massageador nos assentos da frente. A linha de motores inclui os novos e avançados EcoBoost 1.5, de 160 cv, e EcoBoost 2.0, de 240 cv, além das versões diesel 2.0 TDCi de 120 cv, 150 cv e 180 cv, estes últimos com uma redução de 7% nas emissões de CO2. Outra novidade na linha é o sistema de tração inteligente All-Wheel Drive.

Novo Citroën C1 - O novo modelo tem carroceria de de 3 e 5 portas. Além disso, é ofertado nas versõoes hatchback e conversível, chamado Airscape. Dotado de personalidade forte, o C1 destaque por equipamentos modernos, como um tablet tátil de 7" e a tecnologia Mirror Screen, que permite duplicar e pilotar os aplicativos de seu smartphone a partir do tablet tátil. O novo C1 pesa apenas 840 kg e tem motorizações a gasolina de última geração que o colocam entre os melhores do seu segmento em termos de consumo (26,3 km/l e 88g CO2/km. Há ainda o Citroën C1 Urban Ride no estande.



Renault Twingo - O pequeno Twingo chega renovado. Agora, é ofertado com duas motorizações a gasolina, de 3 cilindros, e carroceria de cinco portas. A marca garante que o compacto transporta quatro adultos. É o único da sua categoria com uma dupla oferta multimédia: uma conectividade inteligente através de um smartphone com o R & GO e o seu sistema de navegação gratuito, ou através do R-Link Evolution, última geração do tablet integrado com um vasto catálogo de aplicações especificamente concebidas para utilização a bordo de um automóvel.

Fiat 500X - Ícone na Europa, o Cinquecento ganhou uma versão maior. É o 500X, modelo com espaço para a família inteira e recheada de novidades. A gama de motores do novo Fiat 500X é composto por quatro motores a gasolina e três diesel. O modelo tem tração dianteira. Entre as opções, estão os motores 1.6-E-Torqa gasolina, com 110 cv, e câmbio manual de cinco velocidades, e 1.4 Tuurbo Multiair gasolina, de 140cv, e câmbio manual de seis velocidades ou uma transmissão de dupla embreagem de seis velocidades. Todos os modelos a gasolina rodas de acionamento, que são equipados com uma transmissão automática de nove velocidades de série, são alimentados tanto por uma 170hp, 1,4-litro Turbo MultiAir II ou a 184 cv, 2.4 litros motor Tigershark.

O jornalista viajou a convite da Anfavea

Veja as galerias de fotos no Canal Motor

adblock ativo