Carros ganham rastreador como item de série a partir de 2013

É comum conhecer alguém que já teve o carro furtado ou roubado. Dificilmente, os motoristas dirigem tranquilos, sem se preocupar com essa possibilidade. O crime é um dos mais comuns na Bahia e, só em Salvador, foram 492 automóveis furtados de janeiro a abril deste ano. Já o número de veículos roubados é ainda pior: 2.266 unidades no mesmo período.

Para tentar diminuir essa situação, o Contran publicou a Deliberação 128/2012, que determina que os carros saiam de fábrica com um kit antifurto, com sistema de bloqueio e rastreamento.

Será opção do proprietário do automóvel pagar ou não para o veículo ser rastreado. Se decidir que sim, ele deverá contratar uma empresa privada. Na Segsat, líder no mercado de rastreamento no Nordeste, a locação do equipamento rastreador custa entre R$ 65 e R$ 70, e estão incluídos a instalação e o monitoramento 24h.

O veículo passa informações minuto a minuto para a internet e o cliente, com o login e a senha, entra no site da empresa e vê onde o carro está, por onde ele passou e até define regras, como não dirigir até certo local. Se elas forem violadas, é mandada uma mensagem para ele. O serviço também está disponível para o telefone.



“O sistema é seguro. É como um banco, só o cliente tem acesso à informação”, explica Sérgio Baptista, diretor da Segsat. Já o bloqueio não precisa de assinatura e poderá ser acionado pelo próprio dono do veículo.

Com a resolução do Contran, é esperada a diminuição de roubo de carros. Eles serão localizados e recuperados mais facilmente, o que poderá inibir a ação dos assaltantes. Assim, o risco de a seguradora ter que pagar uma indenização pela perda do veículo será bem menor. Isso acarretará na redução do valor do seguro do automóvel, que vai de 10% a 20%.



Resoluções - Pelo cronograma do Contran, a partir de 31 de janeiro de 2013, 20% dos automóveis e caminhonetes devem sair de fábrica com o dispositivo antifurto instalado. O processo deve ser concluído no fim de agosto, quando 100% dos veículos novos já devem possuir o equipamento. No caso das motos, a instalação só deve ser finalizada em janeiro de 2014.

Quando a resolução do Contran estiver em total vigor, quem possuir um veículo novo sem o kit antifurto estará sujeito a receber duas multas graves. Uma por conduzir um carro sem o equipamento obrigatório e a outra por transitar com um automóvel que está em desacordo com as especificações exigidas pela legislação.

Neste caso, cada multa custa R$ 127,69 e vale cinco pontos na carteira do proprietário do carro. Para os veículos novos, a instalação será opcional. O motorista não será obrigado a ter o kit antifurto, mas, se quiser, pode contratar o serviço.

