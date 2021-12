Carros futuristas são elétricos em Paris

O futuro é dos carros ecológicos e modelos de condução autônoma, os que não precisam do auxílio do homem e de baixa emissão de CO2. Uma das vedetes da edição deste ano do Salão de Paris é o compacto elétrico ID, da Volkswagen.

Centro das atenções da imprensa mundial e dos presidentes de outras fabricantes de veículos, o ID traz elementos visuais impressionantes e motor elétrico com autonomia entre 400 km e 600 km no ambiente misto (urbano e rodoviário).

A Volkswagen usa materiais extremamente modernos e muita tecnologia embarcada. Na hora da condição, o volante fica escamoteado. Seu painel traz belos mostradores. É um Hatch com espaço de minivan. Em apenas meia hora, é possível recarregar cerca de 80% do conjunto de bateria.

Já a outra alemã Mercedes-Benz entra na mundo da esportividade com o concept-car Mayback 6. O modelo tem linhas arrojadas. É um cupê de duas portas com tamanho avantajado. É a evolução do Vision Mercedes Mayback.

A francesa Renault apresentou o Trezon, um esportivo futurista com design moderno. O carro da marca francesa segue a linha dos modelos elétricos.

Na linha dos carros ecológicos, boa parte das fabricantes tem veículos com motor híbrido ou propulsor elétrico, uma tendência mundial na indústria automotiva. A Toyota renova as esperanças com o Prius, o híbrido bom de venda no Japão e que quer seu espaço nos paises europeus.

A feira francesa abre as portas para o público neste sábado e segue até o dia 16 de outirbo, no Port de Versailles.

*O jornalista viajou a convite da Anfavea

