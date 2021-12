Carros da Lexus são os mais confiáveis, diz pesquisa

A Lexus, marca de luxo da fabricante japonesa Toyota, divulgou pesquisa que aponta que seus carros são os mais confiáveis do mundo. O estudo feito pela consultoria americana J. D. Power and Associates indica que a Lexus liderou o ranking de montadora mais confiável de 2013. Segundo o comunicado, este é o segundo ano consecutivo que a Lexus conseguiu ficar no topo do ranking do Estudo de Confiabilidade de Veículos (VDS).

A pesquisa, segundo a J. D. Power and Associates, analisou a quantidade e tipos de problemas em automóveis com três anos de uso e a marca de luxo ganhou destaque com três modelos: RX, ES e GS.

Dos carros citados, o modelo Lexus RX teve o menor número de problemas relatados na indústria, com uma pontuação de 57 pontos em 100. Esta é a primeira vez na história do VDS que um SUV/crossover alcança esse patamar. A Lexus ganhou ainda mais dois prêmios: o sedã ES 350 ficou com a classificação mais elevada entre os carros de entrada de luxo. O Lexus GS se destacou também, com suas versões GS 460 e GS 350 que ficaram posicionadas entre os três primeiros lugares do segmento de veículos premium de médio porte.

A Lexus destaca que o estudo da J.D. Power and Associates atribui a durabilidade a longo prazo como um importante elemento para o consumidor.

No Brasil, a marca Lexus tem uma revenda em São Paulo e comercializa quatro modelos: o sedã LS460, o sedã esportivo IS300, o utilitário esportivo RX350 e o sedã ES350.

adblock ativo