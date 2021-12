Carros da Land Rover são produzidos no Rio

A Jaguar Land Rover inaugurou sua fábrica em Itatiaia (Rio de Janeiro), a primeira planta de carros de luxo da marca fora da Inglaterra. A unidade fabril brasileira faz parte de um investimento de R$ 750 milhões e tem capacidade total de produzir 24 mil unidades ao ano.

De acordo com Wolfgang Stadler, diretor-executivo de manufatura e integrante do board global da Jaguar Land Rover, a crise econômica brasileira não afetou os planos de expansão do grupo inglês, que registrou vendas na casa das 9 mil unidades em 2015 no mercado brasileiro.

Stadler adiantou ainda que o grupo já iniciou a produção do Evoque e do Discovery Sport. Para tanto, contratou cerca de 300 colaboradores diretos para a fábrica de Itatiaia. A planta brasileira complementa a produção das unidades da Inglaterra e de mais duas, uma na China (parceria com a Chery) e outra na Índia (Tata Motors).

A empresa já iniciou a produção nacional dos modelos Range Rover Evoque e Discovery Sport, carros que significam 70% das vendas do grupo no País. Os primeiros veículos nacionais começam a chegar já neste mês à rede de 35 concessionários da empresa, presente nas cinco regiões do País. No primeiro momento, a empresa irá produzir a versão a gasolina dos dois veículos, ofertando até a metade do segundo semestre as configurações com motor a diesel.

A fábrica já opera com 40% de nacionalização dos dois modelos. Hoje, itens como motores, transmissão e a tecnologia ainda são importados da Inglaterra.

O Evoque e o Discovery Sport são ofertados com a opção dos motores 2.0 gasolina, de 240 cv, e 2.2 turbodiesel, de 190 cv, ambos com transmissão automática de 9 velocidades, tração 4x4 e muita tecnologia embarcada. O preço inicial do Discovery Sport e do Evoque parte dos R$ 212 mil e R$ 224 mil, respectivamente. A solenidade contou com a presença de autoridades dos governos federal e estadual, além de representantes do board mundial da empresa inglesa.

