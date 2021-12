Carrões são destaques em Detroit

O mercado dos Estados Unidos voltou a ficar em ebulição. No ápice da crise econômica americana de 2009, as fabricantes Ford, General Motors e Chrysler ganharam um forte apoio e tiveram que mudar o perfil dos veículos para conquistar novos consumidores. Mas, os carros compactos e de motores mais eficientes realmente possuem um apelo bem menor, ao serem comparados com as consagradas picapes e grandes utilitários esportivos.

A edição 2015 do Salão de Detroit aproveita as boas vendas do mercado. Em um ritmo avassalador, as montadoras dos Estados Unidos pretendem atingir a marca dos 17 milhões de unidades em 2015. Com abertura no sábado, o evento traz mais de 100 atrações, das quais 40 lançamentos mundiais, expostos entre os dias 12 e 25 de janeiro, no Cobo Center. A Ford renovou a dupla Explorer e Edge. Mas há espaços para os carros compactos, como o elétrico Bolt, que ganhou destaque junto com o reestilizado Volt. O Salão de Detroit tem de tudo: há conceitos e carros com motores híbridos e elétricos. O sedã Camry está com uma versão com tecnologia híbrida 2.5, de quatro cilindros, que rende 200 cv.

Grupo FCA mostra a Alfa 4C Spider

O grupo Fiat/Chrylser está com estande enorme em Detroit. Mostra o pequeno 500, mas aqui quem tem vez é a linha de modelos das marcas Ram, Dodge e Chrysler. Nas laterais e no centro do estande, a empresa faz uma menção honrosa ao esportivo 4C Spider. O modelo tem chassis em fibra de carbono do Coupé e o motor será o mesmo 1.75 TBi turbo, de quatro cilindros, com 240 cv e 350 Nm de binário, e uma caixa de dupla embreagem TCT de seis velocidades. O 4C Spider chega aos 100 km/h em 4,5 segundos, e tem velocidade máxima de 257 km/h.

BMW aposta em modelos premium

O segmento premium é um dos mais exigentes. Nos Estados Unidos, a alemã BMW faz a festa com crossovers e modelos com pegada esportiva. Este ano, mostra os novos coupé (2 portas), gran coupé (4 portas), conversível e o esportivo M6. As opções de motorização vão de 3.0 biturbo, com cerca de 320 cavalos de potência, a V8 de 4.4 litros, com 560 cv. Tem opção de rodas de 18 polegadas até 20 polegadas. A fabricante destaca a mudança na configuração da grade frontal - com 9 barras verticais de cada lado, uma a menos.

Volt renova a energia nos EUA

Nos Estados Unidos, a Chevrolet tem espaço garantido. Este ano, aproveitou que está em casa e fez festa para apresentar a nova geração do Volt. O estande ficou superlotado de curiosos, que querem saber das novidades, como a de rodar 81 km só com a energia das baterias de lítio, alcançando 644 km de forma combinada. O modelo tem novo motor elétrico, com 149 cavalos e 40,4 kgfm de torque, e um gerador 1.5 de 101 cavalos, que ajuda no consumo médio de 17,45 km/litro.

Novo Q3 surge no estande da Audi

A Audi é outra alemã que já está bem conhecida no mercado. Junto com a Mercedes-Benz e BMW sempre traz modelos vistosos e de motorização esportiva. Este ano, a marca das argolas desvendou o novo Q3. O modelo tem parachoques maiores, apliques de alumínio na carroceria, rack de teto com iluminação de luzes de LED e grandes rodas de 20 polegadas. O novo utilitário Q3 tem motor 2.5 TFSI, de 314 cavalos e torque de 40,7 kgfm. A tração S-tronic possui dupla embreagem e sete velocidades.

Picape Titan ganha espaço no estande

A Nissan tem uma espaço já solidificado no segmento das picapes. Por isso, usou parte do estande para mostrar a picapona Titan, com novo motor Cummins 5.0 V8 turbodiesel, 310 cv de potência e 76,68 kgfm de torque. Assim, consegue oferecer força para rebocar até 5.443 kg, além de 907 kg de carga útil. A marca japonesa equipa o modelo com uma gama de equipamentos. Algumas versões possuem câmera de ré no retrovisor, detector de pontos cegos e assentos dianteiros com efeito zero gravidade (inspirados em tecnologias da NASA). A picapona vem com as trações 2WD e 4WD s em todas as versões.

GMC Canyon cheia de itens

A GM tem picapes como a Colorado, a Silverado e a Sierra. Este ano, mostrou a nova GMC Canyon, com gradona cromada, luzes diurnas de LED e para-choque traseiro CornerStep. Há uma versão do modelo com câmbio situado no console central, próximo a uma tela de 4,2 polegadas. Sob o capô, a opção de três motores, um deles é o 2.5 de quatro cilindros e 193 cv.

Honda apresenta o híbrido NSX

O superesportivo NSX ganhou uma versão híbrida. O modelo da marca Acura tem motor V6 biturbo de injeção direta, câmbio de dupla embreagem (DCT) de nove velocidades e três unidades elétricas do sistema Sport Hybrid. Possui, ainda, uma carroceria ultrarrígida, de baixo peso e construída com materiais e processos de fabricação de alta qualidade. A produção do NSX começará em 2015, no novo Centro de Performance e produção em Ohio, EUA.



SantaCruz inova em versão conceito

A sulcoreana Hyundai quer também conquistar espaço nos Estados Unidos. Assim, a marca asiática traz dois modelos para Detroit. Um deles é o Sonata Híbrido. O outro é o conceito do crossover SantaCruz. O modelo tem linhas arrojadas e uma caçamba escamoteável. A frente é imponente e as rodas de diâmetro grande.



Crossovers são a bola da vez na Ford

A caseira Ford está expondo os repaginados Edge e Explorer. Mas há um espaço reservado para o esportivo Mustang na versão GT. O crossover Edge chega com mais sofisticação e frente totalmente renovada. Traz, ainda, rodas de 20 polegadas e interior mais imponente e nobre. Destaque para o painel de instrumentos e a chave com funções configuráveis, além de sistema multimídia SYNC de nova geração e acabamento do painel em madeira. O motor V6 ficou mais potente e econômico, e a nova transmissão automática sequencial de seis velocidades agora vem com botão "select shift".

Volvo está com bons produtos

O estande destaca o novo S60 Cross Country, primeiro sedã premium com nível de desempenho e design das renomadas station wagons Cross Country. A marca sueca aposta, também, no modelo S60 Inscription e no XC90 R-Design em Detroit. O S60 CC chega com motor a gasolina T5, com 250 cavalos, associado a tração integral, além do D4 Diesel, de tração dianteira, e o novo 2.0 quatro cilindros Drive E, com 190 cavalos.



O jornalista viajou a convite da Anfavea

adblock ativo