Carrões da Audi, Mercedes e Lexus brilham nas telas de cinema

Neste último final de semana, o filme Vingadores: Ultimato virou a segunda maior bilheteria dos cinemas, superando Titanic. Em 11 dias de exibição atingiu US$ 2,18 bilhões. Para se ter ideia, Avatar, que lidera essa disputa com US$ 2,78 bilhões de bilheteria, levou 47 dias para chegar ao que Ultimato conseguiu em menos de 15 dias.

Tudo isso para mostrar o quão assertiva foi a Audi ao apostar num modelo da marca neste filme de super-heróis que promete ser a maior bilheteria de todos os tempos. No longa, o personagem Homem de Ferro, Tony Stark, interpretado pelo ator Robert Downey Jr., dirige um e-tron GT, veículo da família e-tron.

A Audi e a Marvel Studios são parceiras desde o início do Universo Cinematográfico Marvel. A aparição de um Audi nos filmes do estúdio foi em 2008, no primeiro filme da trilogia do Homem de Ferro, com um Audi R8 Coupé. Dois anos depois, em Homem de Ferro 2, o Audi R8 Spyder foi visto em algumas tomadas na filmagem. O terceiro longa contou com o R8 e-tron, uma versão elétrica conceito do esportivo.

Tony Stark ainda desfilou com um R8 Coupé em outros filmes da franquia, como Vingadores: Era de Ultron e Capitão América: Guerra Civil – neste último um Audi SQ7 é utilizado pelo personagem Capitão América.

Agora, na trama Vingadores: Ultimato, o novo veículo do personagem é o 100% elétrico e-tron GT. No filme um e-tron Sportback concept também faz uma participação especial.

O e-tron GT apareceu pela primeira vez em 2018, no Salão Los Angeles Auto Show, como protótipo. O esportivo de Tony Stark tem previsão de produção para 2020. Seu motor de 590 cv de potência é capaz de fazê-lo acelerar até 100 km/h em apenas 3,5 segundos. O cupê de quatro portas terá autonomia de mais de 320 km e capacidade de recarregar 80% da bateria em 20 minutos.

A versão SUV do e-tron foi exibida no Salão do Automóvel de São Paulo, em 2018, e agora participa de testes pelo país em uma versão de produção. O carro tem autonomia para rodar cerca de 400 quilômetros e chega a 100 km/h, saindo da imobilidade, em 5,7 segundos. Para recarregar 80% de sua bateria basta plugá-lo na tomada por 30 minutos. A previsão é que inicie as vendas por aqui já no segundo semestre.

Animação futurista

A Audi também projetou um carro para as telas, em parceria com a Twentieth Century Fox. O RSQ e-tron é um carro-conceito fictício de performance virtual criado para a animação Spies in Disguise (Um Espião Animal).

O modelo elétrico combina condução automatizada com inteligência artificial. O RSQ e-tron é dirigido pelo superespião Lance Sterling, dublado por Will Smith, e aguardado para estrear nos cinemas no segundo semestre de 2019.

A história trata da espionagem internacional com tecnologias futuras que podem salvar o mundo. Com um velocímetro de holograma, o carro-conceito de dois lugares incorpora a linguagem de design visionária da marca.

Com bilheterias mais modestas, mas também em películas de sucesso, Lexus e Mercedes-Benz são exemplos de marcas que investiram recentemente no cinema. E por coincidência em filmes de super-heróis.

Outras estrelas

O Mercedes-Benz Vision Gran Turismo é um carro conceito, originalmente projetado para a série de videogames Gran Turismo. No filme Liga da Justiça, de 2017, este é o carro de Bruce Wayne, o Batman. O cupê com portas do tipo asas de gaivota já havia sido apresentado como protótipo no Salão de Los Angeles de 2013.

No mesmo filme, a Mulher Maravilha (quando aparece como Diana Prince) dirige um Classe E Cabriolet, que seria lançado por aquela ocasião. Além desses, outros Mercedes eram usados por Aquaman, Ciborgue e Flash.

A Lexus, divisão de luxo da Toyota, também fez parceria com a Marvel no filme Pantera Negra (2018). O super-herói rei de Wakanda, T’Challa (Hadwick Boseman) atravessa a cidade segurando no teto do seu Lexus LC 500. Quando não está ao volante, ele surfa sobre o cupê dirigido por sua irmã.

A bordo do Lexus LC 500 Black Panther Inspired de cor azul metálica, T’Challa persegue seu inimigo Ulysses Klaue (Andy Serkis). Na ficção, sua carroceria é revestida de Vibranium, um poderoso metal encontrado em Wakanda, o país fictício, que serve de escudo.

O LC 500 é real e está à venda. Mas a Lexus produziu 100 unidades em série especial desse modelo inspirado no Pantera Negra, o LC Inspiration, que utiliza uma técnica de pintura com efeito, que leva oito meses para ficar pronta, além de outros itens exclusivos.

O cupê “convencional” vendido nos EUA possui motor V8 de 5 litros que rende 473 cv de potência e custa a partir de US$ 93 mil.

