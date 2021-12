Carro zero km tem demora de até 90 dias

Comprar um carro envolve certos fatores. O gosto pelo design, pelos acessórios, pela cor, pelo preço. Com alguns, é amor à primeira vista. Mas e se não há disponibilidade do seu carro preferido?

Isso está acontecendo com alguns modelos e versões de veículos no mercado baiano. O Grand Siena, da Fiat, é um deles. A procura pelo sedã anda tão alta que, na versão com motor 1.4, a demora é de 30 a 60 dias. Na versão 1.6, a espera é ainda um pouco mais longa.

Na Volkswagen, é mais complicado ainda. Vânia Souza, gerente da Baviera, conta que quase todos os carros estão demorando, principalmente o Gol 1.0. A demanda de pedidos é tão grande que a espera varia de 20 a 30 dias. A concessionária indica aos clientes então a versão 1.6, já que a procura dela é um pouco menor. A picape Amarok é um dos veículos que a Baviera ainda tem para pronta-entrega, mas são poucas unidades. E quando acaba, são 30 dias até chegar.

Nas revendas Chevrolet, os veículos estão chegando normalmente. A espera é maior só no caso do Sonic.

O cliente leva de 20 a 30 dias para recebê-lo. Já nas lojas Toyota, todos os modelos estão no estoque, segundo Edson Moreno, gerente da Guebor. E a marca já abriu o pré-cadastro para o Etios, versões hatch e sedã. Os clientes terão prioridade quando começar as vendas do veículo, que devem acontecer em agosto ou no mês de setembro.

Tendência - A cor branca é a queridinha da vez. Na Fiat, representa 50% das vendas. Na Volkswagen, chega a 70%. E em ambas, não há um carro específico, a procura é geral.

O gerente de veículos novos da Grande Bahia, Álvaro Costa, falou que a venda de carros nesta cor começou tímida. Eram poucas pessoas que procuravam exatamente pelo branco. Mas as vendas aumentaram bastante e hoje representam cerca de 15% a 20%.



O Peugeot 308, nas versões Feline e Allure (automático), tem uma fila de espera de 30 dias nas cores preta ou prata. Se for branco, diz Rubens Júnior, da Danton, só chega em 90 dias. No caso do 308, o branco perolado custa R$ 2 mil a mais que outras cores.

O Fiat 500 tem duas variações de branco: o sólido e o perolizado. Quem quiser a primeira, não terá custos adicionais. Já o cliente que preferir a segunda opção terá que desembolsar mais R$ 1.390. Na Hyundai, as vendas de veículos brancos representam 20%, o suficiente para causar demora nos modelos Sonata e Azera, com entrega em 30 dias. Elton Nieza, gerente da Caoa Paralela, explicou que indica outras cores. “Mas eles já vêm com a cabeça feita, prontos para esperar o quanto for preciso. E esperam”, diz Nieza.

