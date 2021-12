'Carro' sobre duas rodas

Dos quatro alto-falantes da Ultra Limited, Jerry Lee Lewis canta "What's Made Milwaukee Famous" (o que fez Milwaukee famosa), uma música de amor que culpa a cerveja local pelo abandono da mulher amada. Tendo a discordar da lamentação do ex-roqueiro e agora cantor country: a cidade norte-americana está tão ligada à história da Harley-Davidson, nascida lá em 1903, que seu nome vem estampado no novo motor da fabricante, o Milwaukee-Eight.

É a nona geração de motores V2 da Harley-Davidson, um ícone quase do tamanho dela própria. Segundo a empresa, vibra 75% menos, retém menos calor, ganhou 10% de torque e, por ter novo desenho, permite que o condutor encaixe melhor as pernas sobre as pedaleiras. Além da Ultra Limited, também equipa a Street Glide Special e a Road King Classic.

Pé na estrada

A Ultra Limited, escolhida por A TARDE para uma viagem de aproximadamente 350 km, pede uma preparação antes que se engate a primeira marcha. Se Jerry Lee Lewis chorava o amor partido, é porque uma entrada USB no sistema de entretenimento permitira que ali se espetasse um pen drive. Tudo é comandado por uma central de infotainment de 6,5", que também traz GPS.

Estacionada, a Ultra Limited intimida pelo tamanho: são 2,6 m de comprimento. Sentado no largo e confortável banco, o condutor prevê que será um desafio segurar os 413 kg da motocicleta, fora o garupa. Definitivamente, a Ultra Limited não é para iniciantes. Tampouco para uso urbano.

Antes de dar a partida, traça o destino no GPS e escolhe se a música que sairá dos quatro alto-falantes virá da rádio, do bluetooth ou do USB – tudo operado de maneira simples e rápida.

O tamanho avantajado traz vantagens, afinal. A bagagem pode ser acomodada tanto no baú traseiro (suficiente para duas mochilas e algo mais) ou nos laterais, também razoáveis.

Primeira marcha engatada (nada sutil, como em toda H-D), o condutor não precisa entortar o cabo do acelerador para perceber que novo 107 Milwaukee-Eight dará conta da grande e pesada motocicleta. Afora a atenção redobrada exigida em baixa velocidade, flui-se tranquilamente pela estrada, o único habitat possível para esse tipo de motocicleta.

De engates macios e precisos, o câmbio poderia ficar travado na sexta marcha sem que as ultrapassagens fossem penalizadas, pois há torque de sobra. Nesse momento, o condutor já esqueceu das dimensões da Ultra Limited.

O peso elevado, contudo, não é problema para o novo motor, de 1.745 cc e 15,7 kgfm de torque. Torcendo a mão direita com vontade, a moto dispara. Na estrada, o câmbio de seis marchas oferece engates precisos e macios. Fãs da marca, não se preocupem: embora esteja mais suave, o novo V2 manteve o trepidar típico. Só que agora com mais elegância.

Sentado como se fosse na poltrona de casa, o condutor se surpreende com a fluidez da Ultra em movimento e esquece o quanto ela é pesada. Parte dessa sensação vem da suspensão dianteira, cujos garfos – agora da marca de competição Showa – estão mais leves. Na traseira, é possível ajustar a carga dos amortecedores.

Nas paradas para um café, a Ultra mostra sua praticidade. Basta abrir o baú traseiro ou os laterais para deixar neles a jaqueta, as luvas e o capacete. Juntos, comportam a bagagem de um casal para uma viagem de final de semana.

E na contramão do que se espera de produtos renovados não apenas na estética, está 6% mais barata, custando agora R$ 94.900. Não é barato, mas é o preço que se paga para rodar por aí com o que realmente fez a Milwaukee tão famosa.

