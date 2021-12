Carro rosa faz a festa na rua

Você já se imaginou dirigindo ou andando em um carro rosa? Passear no melhor estilo "Barbie", e não tendo problemas em achar o veículo em estacionamentos lotados? Pois se a resposta foi sim, saiba: o automóvel rosa não só é criativo, é também mais seguro. Um estudo realizado por uma universidade da Holanda chegou a conclusão que carros de cores menos usuais, como o rosa, são menos visados pelos ladrões e mais fáceis de ser localizados. Procurar na rua um veículo desses é muito mais rápido do que tentar achar um prata. E na pesquisa holandesa, os automóveis rosa foram os mais bem-sucedidos: nenhum dos 109 carros utilizados para amostragem foi roubado em três anos.

No caso da caricaturista Jaqueline Ribeiro, o motivo foi outro. Ela tinha um fusca azul-marinho, mas não gostava de dividi-lo com o marido. Então, teve uma ideia: pintar o carro de rosa. Com isso, homem nenhum iria querer entrar no veículo, muito menos pilotá-lo. E deu certo.

O Fusca, original de 1975, agora faz sucesso. Jaqueline não só pintou o exterior do carro, como também o motor. Já o interior é todo branco. Por causa da cor, os conhecidos apelidaram o Fusca de “Penélope Charmosa”, personagem do desenho “Corrida Maluca”, criado no final da década de 1960. A Penélope da animação tinha um veículo rosa, assim como o de Jaqueline. Para mudar a cor do carro, a caricaturista gastou mais de R$ 2.700. A coloração é brilhante, feita em Salvador.

Jaqueline usa Penélope no dia a dia, mas também a aluga para casamentos. O preço varia a de acordo com o roteiro, mas o custo inicial é R$ 300. Nas ocasiões, ela mesma é que dirige o veículo, vestindo um tailleur branco combinando com o evento. “É um carro de mulher dirigido por uma mulher. As noivas adoram”, explica a caricaturista.

Quando perguntada se venderia o Fusca, Jaqueline dá a resposta negativa. “Não venderia. Eu fiz a Penélope com tanto carinho, é como minha filha. Ela nunca me deixa na mão”, disse. E o que o filho dela, Breno, de 11 anos, acha do carro rosa? “Ele adora. Me pede para buscá-lo na escola sempre, para fazer sucesso com as colegas”, conta.

Eventos - E que tal uma limousine rosa? A empresa Limo Princess trouxe para capital baiana uma dessas, toda equipada para quem quiser fazer a festa. “O rosa é novo, é diferente. O sucesso da Limousine é exatamente aí, fora do convencional. Quem não fica fascinado por uma Mercedes Classe E320 cor-de-rosa?”, explica Mary Galvão, responsável pela Limo Princess em Salvador.

A pintura é com glitter, e o automóvel ainda possui bancos de couro, televisões, luz neon, raios laser, som de boate e teto solar. A limousine atende vários eventos, como despedidas de solteiro, aniversários, formaturas e casamento, e faz o itinerário de acordo com o desejo do cliente. Caso ele deseje, o carro pode também passear por pontos turísticos, para que o consumidor tire fotos e filme a experiência.

O aluguel da limousine é por tempo. Uma hora é R$ 700, 2h são R$ 1.000, três são R$ 1.300 e quatro são R$ 1.600. Já a diária custa RS 3 mil. Se for um casamento, o custo aumenta. Três horas valem R$ 1.500, quatro R$ 1.900 e cinco R$ 2.200. Para passar o dia com a limousine, o interessado irá desembolsar R$ 3 mil.

